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Руководителем Аппарата Администрации Самары стал Владимир Терентьев

2 декабря 2024 09:58
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Руководителем Аппарата Администрации Самары стал Владимир Терентьев

2 декабря представили нового заместителя Главы - руководителя аппарата Администрации городского округа Самара. Им стал Владимир  Терентьев. 

У Владимира Терентьева три высших образования. Он имеет большой управленческий опыт: с 2012 по 2018 годы занимал должность руководителя Аппарата Администрации Самары, с 2018 по 2021 -  работал первым заместителем вице-Губернатора – руководителем Администрации Губернатора Самарской области, вице– Губернатором– руководителем Администрации Губернатора Самарской области. С 2021 возглавлял крупнейшее подведомственное предприятие Правительства Самарской области - ГКП «АСАДО».

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