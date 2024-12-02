Руководителем Аппарата Администрации Самары стал Владимир Терентьев

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2 декабря представили нового заместителя Главы - руководителя аппарата Администрации городского округа Самара. Им стал Владимир Терентьев.

У Владимира Терентьева три высших образования. Он имеет большой управленческий опыт: с 2012 по 2018 годы занимал должность руководителя Аппарата Администрации Самары, с 2018 по 2021 - работал первым заместителем вице-Губернатора – руководителем Администрации Губернатора Самарской области, вице– Губернатором– руководителем Администрации Губернатора Самарской области. С 2021 возглавлял крупнейшее подведомственное предприятие Правительства Самарской области - ГКП «АСАДО».