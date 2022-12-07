Российского ученого-геодезиста из Биробиджана обвинили в госизмене

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Следователи ФСБ России предъявили обвинение в государственной измене ученому-геодезисту Валерию Качину, которого этапировали из Биробиджана в Москву для проведения следственных действий. Об этом ТАСС сообщили в среду в правоохранительных органах.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ФСБ России был задержан ученый Качин Валерий Сергеевич. Ему предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Биробиджанским районным судом Еврейской автономной области. Он этапирован в столичное СИЗО "Лефортово" для проведения с ним дальнейших следственных действий", - рассказал собеседник агентства.

Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста Качина до 12 марта.

"Материалы уголовного дела в отношении Качина имеют гриф "секретно", - сказала собеседница агентства.

Качину 35 лет, он окончил Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема. Последнее место работы - заповедник "Бастак", где он занимал должность младшего научного сотрудника и специализировался на геоинформационных системах.

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