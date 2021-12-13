Работу заведений общепита в регионе планируют продлить до часу ночи в преддверии новогодних праздников

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Власти Самарской области планируют продлить работу заведений общественного питания в регионе до часу ночи в преддверии новогодних праздников. Также родителям разрешат посещать детские новогодние утренники, написал в понедельник в Instagram губернатор Самарской области Дмитрий Азаров после заседания оперативного штаба, передает ТАСС.

"Понимаем, что если не дать возможность собраться и отпраздновать в цивилизованных условиях, где соблюдаются все требования санитарного законодательства, то люди будут собираться в других местах. <...> Рассматриваем вариант продлить время работы общественного питания до часу ночи", - сказал Азаров. Сейчас предприятиям общепита разрешено работать с 06:00 до 23:00.

Одновременно с этим на заседании оперативного штаба приняли решение разрешить родителям посещать детские новогодние утренники. Однако проводиться они будут в рамках одного класса или группы без перемешивания потоков. На мероприятия допустят родителей, "у которых есть свидетельство либо о вакцинации, либо о том, что они переболели, либо отрицательный ПЦР-тест".

Фото: pixabay