Путин утвердил перенос крайней даты оплаты услуг ЖКХ с 10-го на 15-е число

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому крайний срок оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) переносится с 10-го на 15-е число каждого месяца. Документ размещен 24 июня на официальном интернет-портале правовой информации, пишут "Известия".

Также законом переносится срок предоставления платежных квитанций: с 1-го на 5-е число месяца. Решение вступает в силу 1 марта 2026 года.

Согласно документу, через 210 дней после опубликования закона Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России должна разместить в государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ полную информацию об исполнительных производствах по взысканию долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг.