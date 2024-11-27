126

Президент РФ Владимир Путин прилетел в Казахстан в государственным визитом. В его рамках у главы государства намечена встреча с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.

Кроме того, в программе лидера РФ также участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. В общей сложности же визит российского президента в Казахстан продлится два дня – 27 и 28 ноября.

Вместе с этим ранее сообщалось о том, что переговоры Путина с Токаевым состоятся в двух форматах: закрытом и расширенном. Одной из тем мероприятия станет развитие отношений двух стран в нескольких сферах, пишет Смотрим.