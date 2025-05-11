Путин предложил Украине переговоры в Турции

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После семи встреч 10 мая в Кремле с лидерами государств, которые посетили РФ для участия в мероприятиях к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, президент России Владимир Путин уже наступившей ночью выступил с содержательным заявлением, ранее анонсированным пресс-секретарем главы государства Дмитрием Песковым.

Президент России подчеркнул, что провел насыщенные и содержательные переговоры с лидерами стран, которые прибыли в Москву. Он отметил, что на состоявшихся переговорах обсуждались политические и экономические вопросы, а также гуманитарная повестка.

Российский лидер отметил, что представители многих европейских государств все еще ведут диалог с Москвой в хамской манере и с ультиматумами, в том числе и в дни 80-летия Победы. При этом Путин подчеркнул, что верит в восстановление отношений с государствами Европы.

Также Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в турецком Стамбуле. Российский президент отметил, что Москва неоднократно предлагала действия по прекращению огня в Незалежной, а еще никогда не отказывалась от диалога с украинской стороной, пишет РЕН-ТВ.