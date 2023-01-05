Путин поручил ввести с 6 до 7 января режим прекращения огня на Украине

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Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Учитывая обращение святейшего патриарха Кирилла, поручаю министру обороны Российской Федерации ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине", — говорится в заявлении.

В Кремле отметили, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, поэтому Россия призывает украинскую сторону дать им возможность "посетить службы в Рождественский сочельник, а также в день Рождества Христова".

Ранее в четверг Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие, чтобы "православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова".

Фото: ТАСС