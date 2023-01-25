Путин поддержал идею переноса даты Дня молодежи в России

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День молодежи в России можно перенести с фиксированной даты на последнюю субботу июня. Эту идею 25 января поддержал президент РФ Владимир Путин в среду во время встречи со студентами МГУ, пишут "Известия".

Одна из учащихся попросила главу государства перенести праздник, пояснив, что сейчас он выпадает на фиксированную дату — 27 июня, когда студенты обычно заняты подготовкой к экзаменам и работой.

«Это можно сделать, безусловно. Я переговорю с министром науки и образования (Валерием Фальковым. — Ред.). Думаю, что министерство тоже поддержит», — сказал президент.

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