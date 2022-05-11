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Кремль учитывает роль первого президента Украины Леонида Кравчука в период позднего СССР, но роль этого политического деятеля в становлении Украины должен оценивать народ страны, сказал журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Это первый президент Украины, мы знаем, что в период Советского Союза, на заключительной стадии существования Советского Союза, у него была своя роль политическая. Это мы хорошо помним. А его вклад в становление Украины надо оценивать все-таки самим украинцам, а не россиянам", - ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле оценивают деятельность Кравчука.

Он также добавил, что президент РФ Владимир Путин не планирует направлять соболезнования украинскому народу в связи со смертью Кравчука. "Нет, этого не планируется", - прокомментировал представитель Кремля соответствующий вопрос.

Во вторник стало известно, что Кравчук умер на 89-м году жизни после продолжительной болезни.