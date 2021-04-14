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Путин наградил орденами Мужества четырех пожарных, двоих из них - посмертно

14 апреля 2021 20:52
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Трое награжденных участвовали в тушении пожара на Невской мануфактуре.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества четырех пожарных, двое из которых удостоены этой награды посмертно. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

Согласно тексту указа, орденом посмертно награждены прапорщик внутренней службы Илья Белецкий, погибший при тушении пожара на Невской мануфактуре, и лейтенант Константин Старцев, погибший при тушении пожара в Асбесте Свердловской области.

Кроме того, наград удостоились лейтенант Антон Соколов и прапорщик Борис Старковский, пострадавшие при тушении пожара на Невской мануфактуре.

Как отметили в пресс-службе МЧС России, "трагедии стали невосполнимой утратой для коллег, родных и близких". "Мужество и героизм пожарных отмечен государственными наградами", - добавили в министерстве.

 

Фото:   Петр Ковалев/ТАСС

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