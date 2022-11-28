Путин и Токаев подписали совместную декларацию по итогам встречи в Кремле

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Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 ноября подписали Декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами, пишут "Известия".

Церемония прошла в Гербовом зале Первого корпуса Кремля. По итогам переговоров главы государств поставили свои подписи в документе.

«Российская Федерация и Республика Казахстан, исходя из принципа равной и неделимой безопасности, развивают военно-политическое и военно-техническое сотрудничество, отвечающее национальным интересам и не направленное против третьих стран», — говорится Декларации.

В документе указывается, что Москва и Астана приложат усилия по предотвращению гонки вооружений в космосе и начнут укреплять сотрудничество в энергетике для создания возможности транзита энергоресурсов в третьи страны.

Кроме того, армии РФ и Казахстана продолжат взаимодействовать в двустороннем и многостороннем форматах и воздержатся от действий, способных нанести ущерб их отношениям. Более того, Москва и Астана исходят из того, что в ядерной войне не может быть победителей и допустить ее начала нельзя.

В документе подчеркивается, что страны продолжат занимать близкие позиции по актуальным международным проблемам, и не приемлют любые попытки фальсификации общей истории.

Также будут предприняты шаги по запуску многосторонних переговоров по Конвенции о борьбе с химическим и биологическим терроризмом.

Токаев прибыл в Москву 27 ноября. Поездка в российскую столицу для политика стала первым официальным зарубежным визитом после вступления в должность главы государства. На следующий день он заявил, что Казахстан будет делать всё для защиты российских инвестиций в республике.

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев