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Они помогут выполнить программу в установленные сроки – до конца 2022 года.
Президент поддержал инициативы «Единой России» по социальной газификации
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Президент поддержал инициативы «Единой России» по социальной газификации

12 января 2022 17:33
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Они помогут выполнить программу в установленные сроки – до конца 2022 года.

Владимир Путин в ходе совещания с Правительством 12 января поддержал предложения по реализации программы социальной газификации, которые озвучил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В первую очередь - чтобы главы субъектов стали руководителями региональных штабов по газификации.

«Тема социальной газификации вошла в народную программу партии. Мы понимаем свою ответственность и то, что успешное выполнение социальной газификации во многом зависит от концентрации усилий на всех уровнях власти», - подчеркнул Андрей Турчак.

По его словам, поставленная Президентом задача – подключить до конца года всех желающих – является приоритетной для партии.

«Для ее решения «Единая Россия» задействовала максимальные ресурсы. Мы помогаем людям с подачей заявок, подбором и оформлением документов, проводим разъяснительную работу, организуем встречи в общественных приемных партии», - сказал он.

Секретарь Генсовета напомнил, что «Единая Россия», Правительство и «Газпром» стандартизировали тарифы на прокладку трубы по участку и приобретение газового оборудования российского производства. Сейчас в среднем по стране она составляет 94 тысячи рублей. По инициативе партии и при поддержке Правительства ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, малоимущие, многодетные семьи, одиноко проживающие пенсионеры в 63 регионах могут воспользоваться прямыми субсидиями или сертификатами на приобретение газового оборудования.

«В ходе весенней сессии оставшиеся 22 региона примут у себя соответствующие решения», - сообщил секретарь Генсовета партии.

Он также отметил, что «Единая Россия» поможет Правительству реализовать программу обеспечения всех жителей регионов надежными и экологически чистыми источниками энергии. Сейчас сетевой газ есть не во всех субъектах РФ, поэтому там необходимо использование альтернативных источников – например, чистых угольных технологий, сжиженного газа или электрификация котельных.

Помимо этого, Андрей Турчак обратился к Президенту с предложением установить нулевой размер платы за газ для непрерывной работы Вечных огней. Порядок их работы до сих пор не определен.

«Это несколько раз приводило к тому, что за долги по оплате со стороны муниципальных властей такие огни были потушены. В ручном режиме мы эти вопросы оперативно решали. Требуется системное решение. С Алексеем Миллером, с «Газпромом» такой подход согласован», - отметил Андрей Турчак.

Президент одобрил инициативы «Единой России» и поручил Правительству, партии и общественным организациям подключиться к выполнению программы социальной газификации.

«Предложения, которые сформулированы, безусловно будут поддержаны. От этого зависит качество жизни наших граждан», - сказал Владимир Путин.

В свою очередь, вице-премьер Александр Новак добавил, что наиболее активно социальная газификация проходит в Томской, Московской и Новосибирской областях, Чечне и НАО. Законы, обеспечивающие бесплатное доведение газа до домовладений, Правительство разработало вместе с «Единой Россией», напомнил он.

«Был создан Федеральный штаб по газификации. В его работе активное участие принимает «Единая Россия». Вчера на штабе с Андреем Турчаком особое внимание было уделено сохранению высоких темпов работ и выполнению поставленных задач по газификации до конца 2022 года», - добавил Александр Новак.

11 июня Президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации. Партия также предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации - распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан. Такие меры поддержки действуют уже в 63 регионах.

Всего на территории Самарской области расположено 1334 населенных пункта, из них в границах 1160 населенных пунктов проложены газораспределительные сети.

В 2022 году запланированы мероприятия по строительству и реконструкции распределительных газопроводов для обеспечения технической возможности подключения более 13 тысяч домовладений, что в целом обеспечит возможность подключения всех негазифицированных домовладений на территории региона. В настоящее время более 500 домовладений уже воспользовались возможностями социальной газификации и подключены к голубому топливу в рамках действующей программы. По данным регионального правительства, в этом году планируется ввести в эксплуатацию распределительные газопроводы, обеспечивающие техническую возможность подключения 4896 домовладений, а в 2023 году – еще 8923 дома, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

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