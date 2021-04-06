Представители Москвы и Вашингтона обсудили ситуацию в Донбассе 

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Представители Москвы и Вашингтона провели контакты по ситуации в Донбассе. Об этом заявил ТАСС во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"У нас прошли контакты с администрацией США по ситуации в Донбассе. Мы исчерпывающим образом изложили американской стороне то, что происходит", - сказал он.

По словам Рябкова, наблюдается все более провокационная и вызывающая линия со стороны Киева и его западных покровителей во главе с США на востоке Украины.

"В Вашингтоне должны быть озабочены последствиями этой скоординированной политики. Больше возвращаться к этой теме я не вижу смысла", - указал замглавы МИД РФ.

Фото: Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ТАСС