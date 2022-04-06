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Правительство СО приняло решение о дополнительной поддержке предприятий – участников специальных инвестконтрактов

6 апреля 2022 17:56
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Документ направлен на рассмотрение Самарской Губернской Думы.

Решение о дополнительных налоговых льготах предприятиям, заключившим специальный инвестиционный контракт, было принято 6 апреля 2022 года на внеочередном заседании Правительства Самарской области, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Виктор Кудряшов.  

В Самарской области в настоящее время действуют несколько специальных инвестиционных контрактов. Наиболее крупный из них заключен с АвтоВАЗом. В соглашениях прописаны обязательства Правительства Самарской области и обязательства инвесторов по взаимной поддержке. Инвесторы вкладывают средства в создание новых производств, модернизацию оборудования. Правительство, в свою очередь, оказывает содействие в виде предоставления различного рода льгот. Этот экономический механизм призван стимулировать развития конкурентоспособных высокотехнологичных производств.  

Так, в рамках контракта, заключенного в 2019 году между Правительством и АвтоВАЗом, предприятие взяло на себя обязательство в течение 10 лет инвестировать в производство около 70 млрд рублей, создать новые рабочие места, расширить локализацию материалов, деталей и комплектующих, внедрить новые технологии.

Законопроект предусматривает для инвесторов – участников СПИК – снижение региональной ставки по налогу на прибыль до 10% и по налогу на имущество — до 1,1%. Преференции позволят привлекать дополнительные инвестиции в производство конкурентоспособной на мировом уровне продукции и открывают возможности для ускоренного импортозамещения при введенных санкционных ограничениях. В то же время, это не скажется негативно на пополнении доходной части бюджета.

«Сумма поступления налоговых платежей в консолидированный бюджет Самарской области будет не меньше суммы предоставляемых льгот, что также обеспечивает бюджетную эффективность данных налоговых льгот», - отметил министр промышленности и торговли Андрей Шамин.

Изменения коснутся инвестконтрактов, заключенных после 1 января 2021 года. При этом преференции по налогу на прибыль распространяются и на компании, которые подписали СПИК после 2019 года. Если депутаты поддержат инициативу, это позволит дополнительно поддержать АВТОВАЗ. 

«Это существенная меры поддержки для предприятия, - подчеркнул первый вице-губернатор. - Ее можно рассматривать и как антикризисную меру, и как дополнительный стимул для новых инвестиций, в том числе в модернизацию производства, создание новых автомобилей. Как вы знаете, АвтоВАЗ заявил о планах по созданию новых модификаций автомобилей с минимумом импортных комплектующих, которые выйдут на российский рынок уже в самое ближайшее время».

Помимо этого, дополнительные меры налоговой поддержки позволят Самарской области заключать новые специнвестконтракты. Предоставление региональной налоговой льготы является условием для снижения до 0%ставки налога на прибыль в федеральной части. Такое положение прописано в федеральном законе о промышленной политике. 

Виктор Кудряшов сообщил, что в ближайшее время регион объявит о новом крупном инвесторе, с которым будет заключен специальный контракт. Дополнительные налоговые льготы помогут создать наиболее благоприятные условия для старта этого проекта. 

«Принятие таких мер позволит инвестору привлечь заемное финансирование на более выгодных условиях, существенно улучшить экономику проекта, и будет способствовать росту инвестиций в экономику нашего региона», - отметил председатель областного Правительства.

Документ направлен на рассмотрение Самарской Губернской Думы.

 

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