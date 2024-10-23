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Правительство РФ усилит контроль за ситуацией с ценами на сливочное масло
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Правительство РФ усилит контроль за ситуацией с ценами на сливочное масло

23 октября 2024 16:25
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Заинтересованным ведомствам был дан ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке.

Правительство России продолжит контролировать ситуацию с ценами на сливочное масло. Об этом в среду, 23 октября, заявил заместитель председателя кабмина Дмитрий Патрушев в ходе совещания с производителями молочной продукции и представителями торговых сетей, пишут "Известия".

По итогам совещания заинтересованным ведомствам был дан ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке.

По словам Патрушева, для стабилизации цен на сливочное масло был активизирован импорт. Он отметил, что данный факт не должен препятствовать системному наращиванию производства продукции.

«Молочная отрасль — это социально значимое направление агропромышленного комплекса. Понимая это, правительство не первый год предоставляет производителям и переработчикам целый комплекс мер государственной поддержки», — сообщил вице-премьер РФ.

Кроме того, Патрушев указал на необходимость маркировки масла. Он уточнил, что данные действия позволяют проследить за ценообразованием.

 

Фото:    pxhere.com

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