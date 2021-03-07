После встречи Путина и Азарова 7 марта 2018 года началась реконструкция Дворца спорта в Самаре 

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7 марта 2018 года Владимир Путин посетил Самарскую область. Президент побывал на Самарском БКК и провёл заседание наблюдательного совета АСИ, но перед этим поговорил с руководителем области - тогда ещё врио губернатора Дмитрием Азаровым.

Речь шла, в частности, о спортивном развитии региона. Одной из острых проблем на тот момент был недостроенный Дворец спорта на Молодогвардейской. Здание возвели еще в конце 60-х годов прошлого века. Его реконструкцией занялись в 2017-м, но денег не хватило.



Дмитрий Азаров сообщил тогда Владимиру Путину о том, что в Самаре нет объектов, которые позволяют одновременно вместить больше 2,5 тысячи человек. Вместимость же нового Дворца спорта - 5 тысяч зрителей. Здесь смогут тренироваться не только хоккеисты, фигуристы, керлингисты, но и волейболисты и баскетболисты - для этого по проекту основная площадка Дворца спорта сможет трансформироваться. Также в новом здании, которое вдвое превышает по размерам старое, будут помещения для проведения выставок, концертов, презентаций.



Но чтобы завершить работы по его реконструкции, необходима финансовая помощь в размере более 1,5 млрд рублей.



- Реализация такого важного для региона капиталоемкого проекта без финансовой поддержки из федерального бюджета крайне затруднительна, - обратился Дмитрий Азаров к Владимиру Путину.



Президент России распорядился выделить недостающие для реконструкции средства, и уже этой осенью Дворец спорта должен открыть двери всем желающим. Сейчас его строительство находится на завершающем этапе. Как Дворец спорта выглядит снаружи и внутри, можно увидеть здесь, передает sova.info.

Фото: Департамент информационной политики СО