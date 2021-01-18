Оперативный штаб: соблюдение мер эпидбезопасности в муниципалитетах будет проверять глава региона в ходе рабочих визитов

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В понедельник, 18 января, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. В совещании по видеоконференцсвязи приняли участие члены Правительства Самарской области, главы министерств и ведомств, муниципальных образований региона.

В начале заседания штаба Глава региона поставил перед Правительством области задачу – настойчиво добиваться, чтобы вакцина против коронавируса поступала в Самарскую область в первоочередном порядке. Этот вопрос необходимо отрабатывать не только с профильными федеральными министерствами, но и при необходимости – непосредственно с поставщиками вакцины.

«Нужно ускорить получение вакцин Самарской областью. Поручаю отрабатывать с профильными федеральными министерствами и поставщиками этот важный вопрос каждый день», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Доклад руководителя регионального Роспотребнадзора Светланы Архиповой касался развития эпидемиологической ситуации в регионе. В эпидпроцесс вовлечены все муниципальные образования. По-прежнему показатели заболеваемости на 100 тысяч населения, превышающие среднеобластные значения, фиксируются в 22 районах, в том числе Богатовском, Пестравском, Большечерниговском, Большеглушицком, Хворостянском. Анализ показывает, что большинство очагов заболевания – семейные, заболевшие – это работающие граждане. В целом отмечается отсутствие у населения «вирусонастороженности», поздняя самоизоляция, что приводит к расширению круга контактных и заболевших.

На 18 января показатель заболеваемости в Самарской области составил 9,03 на 100 тысяч населения (по РФ – 15,57), зафиксировано 288 случаев новой коронавирусной инфекции. На второй неделе нового года отмечается снижение заболеваемости в возрастных группах 18-29, 30-49, 50-64, более 65 лет (на 100 тысяч населения). В остальных группах, кроме детей до года, где заболеваемость на уровне предыдущей недели, — рост.

Также за прошедшую неделю увеличилось количество случаев ОРВИ и внебольничной пневмонии – показатели больше в сравнении и с первой неделей года, и с аналогичным периодом прошлого года. Эпидпорог по совокупному населению по ОРВИ превышен в 1,5 раза.

В то же время мониторинг циркуляции вирусов показывает, что вирус гриппа у обследованных людей (351 человек) не выявлен, фиксируются аденовирусы и парагрипп.

Штаб принял решение усилить разъяснительную работу в муниципалитетах, а также контроль за соблюдением мер безопасности. В ходе рабочих визитов Главы региона в муниципальные районы также будут рассматриваться вопросы обеспечения эпидбезопасности и меры, принимаемые местными штабами для сохранения здоровья людей. На это Дмитрий Азаров обратил особое внимание глав муниципалитетов, отметив, что это показатель эффективности работы муниципальной власти.

Свободный коечный фонд в области сохраняется на уровне 33,7%, сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. 4,5 тысячи пациентов с COVID-19 и подозрением на него лечатся в стационарах. Более 18 тысяч находятся на амбулаторном лечении, продолжается их обеспечение бесплатными лекарствами. За все время их получили 40 тысяч человек.

Продолжается работа по вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Всего в область поступили более 12 тысяч доз вакцин (700 – «ЭпиВакКорона», 11592 – «ГамКовидВак»). Привито более 6000 человек – в первую очередь это медики, педагоги, соцработники. В области подготовлена инфраструктура для приема, хранения и транспортировки вакцин: склад «Самарфармации» одновременно сможет принять более 44 тысяч доз вакцины, в ЛПУ подготовлены 162 морозильные камеры. Оборудован 51 стационарный прививочный кабинет и 1 передвижной прививочный комплекс. В начале февраля ожидаются следующие партии вакцины – 130 тысяч доз. Сейчас мощности области позволяют передавать в учреждения в день от 5 до 6 тысяч вакцин. И эти мощности будут наращивать. По мере поставок будет расширяться перечень категорий для вакцинации.

Дистанционно записаться на прививку жителям Самарской области можно через Единую электронную регистратуру Самарской области http://er.mz63.ru, через горячую линию по коронавирусу (номера телефонов 122, 88003022163), через локальные контакт-центры поликлиник и через их регистратуры. Также это можно сделать через портал Госуслуг – ссылка на главной странице, но пока через функцию «Запись на прием к врачу». Слоты времени отображаются в соответствии с наличием вакцины в поликлиниках.

Отдельная форма записи на вакцинацию против коронавируса на портале появится с 31 января. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

На заседании штаба Дмитрий Азаров дал поручение департаменту информационных технологий и связи Самарской области проверить технические решения и отладить системы записи на региональном уровне, чтобы они работали без сбоев.

По поручению Главы региона был проработан вопрос о справках для школьников, пропустивших занятия по болезни. Первичный прием ребенка по заболеванию — обязательно очный, а вот консультация врача для оформления справки о выздоровлении осуществляется посредством телемедицинской консультации. Оформленную справку в образовательное учреждение передает прикрепленный к нему медицинский работник. В дальнейшем справки планируется оформлять в электронной форме и так же в электронной форме передавать на рабочее место прикрепленного медработника прямо в образовательном учреждении.

На заседании штаба подвели итоги работы по обеспечению кислородом лечебных учреждений области. Генеральный директор ООО «Праксайр Азот Тольятти» Артур Газизянов отметил, что предприятие в прошлом году существенно нарастило отгрузку жидкого кислорода – практически в 4 раза по сравнению с 2019 годом, для обеспечения больниц увеличили и количество газовых баллонов: к декабрю 2020 года в два раза по сравнению с началом года. В 33 лечебных учреждения кислород доставляют 3 малотоннажные машины и 3 крупнотоннажные, они работают в круглосуточном режиме. На сегодняшний день расход кислорода продолжает расти, это связано с возвратом к плановой работе по лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому объемы обеспечения кислородом снижать не планируется, напротив – будут усиливать фонд газификаторов, испарителей и другого необходимого оборудования.

Продолжается работа по контролю за соблюдением санитарных мер безопасности в связи с распространением коронавируса на предприятиях, объектах торговли, транспорта, в общественных местах. Проверяющие обращают внимание не только на то, соблюдают ли посетители требования безопасности, но и на то, как сотрудники организаций выполняют требования безопасности при осуществлении своих полномочий. О том, как организована эта работа в отделениях «Почты России», рассказал директор Управления федеральной почтовой связи Самарской области АО «Почта России» Александр Вакуленко.

Также по графикам проходят рейды в муниципалитетах. Как доложил руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов, за прошедшую неделю было составлено 259 протоколов в отношении нарушителей: 61 – на юридических лиц, 198 – на физических лиц. Материалы будут переданы в суд для принятия решения о привлечении к административной ответственности.

В завершение штаба сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский сообщил об итогах регионального конкурса агитационных плакатов «СТОПКОРОНАВИРУС», организаторами которого выступили Общественная палата Самарской области совместно с профильными комиссиями Общественной палаты Российской Федерации, Областное родительское собрание при министерстве образования и науки Самарской области. Поступило более 1300 работ, работы 46 полуфиналистов с 3 февраля будут выставляться в Самарском областном художественном музее, а затем экспозицию покажут в муниципальных образованиях области, передает пресс-служба облправительства.