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Оперативный штаб СО: в преддверии Рождества в храмах необходимо обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических мер

4 января 2021 18:51
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При анализе возрастной структуры заболевших отмечается снижение в группах 0-1, 1-6, 15-17, 50-54 года. Для остальных возрастных групп характерен рост.

В понедельник, 4 января, под председательством заместителя председателя Правительства Самарской области Александра Фетисова состоялось заседание регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Оно так же, как и в прошлом году, прошло в режиме видеоконференцсвязи. В работе штаба приняли участие члены Правительства Самарской области, главы министерств, ведомств, муниципальных образований региона.

Заседание штаба традиционно началось с доклада руководителя управления Роспотребназора по Самарской области Светланы Архиповой. На 4 января выявлено 298 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Суточный темп прироста заболеваемости по сравнению с предыдущими неделями снизился и составил 0,9%. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения по области – 9,35 (по России – 15,9). С 1 сентября 2020 года количество заболевших на 100 тысяч населения в области составляет 757,08. Сейчас превышают среднеобластное значение показатели в 22 муниципальных образованиях области. Высокие значения отмечаются в районах с небольшой численностью населения: увеличение показателя там дает каждый случай. Наибольшая доля от всех заболевших — в Самаре, в последние дни наблюдается рост в Тольятти.

При анализе возрастной структуры заболевших отмечается снижение в группах 0-1, 1-6, 15-17, 50-54 года. Для остальных возрастных групп характерен рост.

Охват лабораторными исследованиями поддерживается на необходимом уровне, чаще всего коронавирус выявляется у пациентов с признаками ОРВИ, реже – с пневмониями.

На 53-й неделе 2020 года отмечается снижение заболеваемости ОРВИ: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 9,6%, а в сравнении с предыдущей неделей 2020 года – на 29,8%. Случаев внебольничной пневмонии зафиксировано больше в сравнении с этим же временным отрезком в прошлом году, но меньше, чем в предыдущие недели 2020 года, и это хороший прогностический признак.

Совокупная заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже эпидпорога на 30,8%.

По словам министра здравоохранения Армена Беняна, о снижении тяжести заболевания и должном охвате лекарственным обеспечением свидетельствует соотношение амбулаторных и стационарных пациентов. В ковид-госпиталях лечатся 4,5 тысячи человек с коронавирусом и подозрением на него, на амбулаторном лечении находятся более 17 тысяч человек. На сегодняшний день свободно около 34% коечного фонда. Задействован и санаторно-курортный фонд – 4 санатория.

Проводится вакцинация от новой коронавирусной инфекции, на сегодняшний привиты 3922 человека. К концу праздничной недели ожидается очередной транш вакцины. Законтрактованы все средства, предназначенные для закупки лекарств: 60 млн из регионального бюджета и 185,6 млн из федерального, сформированы запасы препаратов на складе для обеспечения пациентов в праздничные дни. Продолжает работать горячая линия, отмечается некоторое снижение количества звонков. Стационары, поликлиническое звено и скорая помощь работают по прежним графикам.

Также работает региональный волонтерский штаб. Звонки принимают 60 волонтеров, дежурящих в штабах во всех муниципальных образованиях. Дополнительно добровольцы подключаются к доставке продуктов по заявкам. За праздничные дни поступило 71 обращение, из них 12 – на доставку, остальным звонившим требовалась консультация.

Александр Фетисов отметил, что оценивать позитивную динамику по снижению заболеваемости нужно с осторожностью. Тенденция роста заболеваемости в группе 65+ вызывает тревогу, так как это самая уязвимая категория людей, если они заболевают, то переносят болезнь тяжело, велики риски для жизни. Поэтому прекращать просветительскую работу относительно необходимости соблюдения ограничений в муниципалитетах не только нельзя – ее нужно максимально усиливать в предстоящую неделю. Кроме того, зампред Правительства поручил усилить контроль соблюдения мер безопасности в торговых центрах, на фудкортах.

Кроме того, один из важных вопросов касался организации безопасности рождественских служб в храмах. По словам Александра Фетисова, учитывая опыт предыдущих лет, невозможно точно спрогнозировать число прихожан, которые придут в храмы в Рождество. Главам муниципальных образований необходимо организовать разъяснительную работу в том числе со служителями церкви о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических мер, направленных на снижение риска заболевания коронавирусом: пресекать скопление людей, обеспечивать дистанцирование, соблюдение масочного режима, не допускать в храм самих служителей, у которых выявлены признаки заболевания, поддерживать чистоту в храмах. Управление Роспотребнадзора области направило в Самарскую митрополию методические рекомендации и предписания об усилении мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

Отдельное поручение касалось работы мобильных бригад неотложной помощи: под руководством Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова была выстроена грамотная оперативная их работа, в предстоящие дни нельзя допустить снижения мобильности, необходимо проверять состояние автомобилей, графики работы водителей, передает пресс-служба облправительства.

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Комментарии

Политика региона
4 января 2021  18:51
При анализе возрастной структуры заболевших отмечается снижение в группах 0-1, 1-6, 15-17, 50-54 года. Для остальных возрастных групп характерен рост.
Оперативный штаб СО: в преддверии Рождества в храмах необходимо обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических мер
При анализе возрастной структуры заболевших отмечается снижение в группах 0-1, 1-6, 15-17, 50-54 года. Для остальных возрастных групп характерен рост. Политика региона
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