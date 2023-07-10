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В Самарской области  сегодня специалисты приняли в работу свыше 13 тысяч заявок на догазификацию, заключили 12 тысяч договоров,  выполнили  уже больше 3 тысяч подключений.
О возможностях программы социальной догазификации узнали жители Ставропольского района
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О возможностях программы социальной догазификации узнали жители Ставропольского района

10 июля 2023 15:13
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В Самарской области  сегодня специалисты приняли в работу свыше 13 тысяч заявок на догазификацию, заключили 12 тысяч договоров,  выполнили  уже больше 3 тысяч подключений.

Как подключиться к газу по социальной программе, сельчанам рассказывают подробно и обсуждают каждую ситуацию индивидуально. В информационных встречах принимают участие представители органов исполнительной власти и местного самоуправления. Вместе с газовиками и представителями «Единой России» выясняют на местах, как это можно сделать оперативно.

Дрова - как  единственный способ обогреть дом. Много лет  житель села Ермаково Сергей Шемалов заготавливал топливо впрок задолго до наступления холодов.  Узнав о программе социальной догазификации, вступил в нее, не раздумывая, и не пожалел.

«Изнурительная заготовка дров, которая отнимала много времени, сил и денег, теперь позади. Когда завели газ в дом, стало теплее, в том числе и на душе. Не надо думать, как и на что купить дрова, как их привезти. Да и жизнь показала, что топиться газом - выгоднее»,- поделился Сергей Шемалов.

Программа социальной догазификации реализуется  сегодня по всей стране, в том числе и  в Самарской области. Газовики ведут распределительные газопроводы, обеспечивают жителям  техническую возможность для подключения. До границ домовладений «Газпром газораспределение Самара» доводит газ бесплатно. Побывав вместе с активистами из «Единой России» в Ставропольском районе, газовики  и депутаты напомнили  о возможностях программы.

«Порядка 25 категорий граждан этой программой могут воспользоваться. Запланировано 169 тысяч рублей на компенсацию затрат, когда люди догазифицируют свой участок. Это покупка оборудования, внутренняя разводка», - рассказал депутат Самарской губернской думы Владимир Дуцев.

Благодаря программе догазификации завести голубое топливо в дом в ранее газифицированных населенных пунктах  стало проще. В Самарской области  сегодня специалисты приняли в работу свыше 13 тысяч заявок на догазификацию, заключили 12 тысяч договоров,  выполнили  уже больше 3 тысяч подключений.

«Никаких сложных документов не требуется. Чтобы стать участником программы, гражданам необходимо предоставить всего три документа - паспорт, СНИЛС и свидетельство о собственности на дом. Подать заявку тоже  несложно: через сайт connectgas.ru, МФЦ, Госуслуги, либо в ближайшем офисе газовой компании. Вне зависимости от удаленности точки подключения, до границы домовладения газ доведут бесплатно. Природный газ - отличная и, главное, экономичная альтернатива  другим видам топлива. Те, кто переходит на газ, сразу кратно снижают платежи за отопление», - рассказал  генеральный директор «Газпром межрегионгаз Самара» и «Газпром газораспределение Самара» Михаил Смирнов.

Участники встречи ответили и на другие вопросы потенциальных потребителей газа. На встрече работал  мобильный клиентский центр ООО «Газпром газораспределение Самара»,  его сотрудники помогли желающим  на месте оформить заявку на подключение к газовым сетям.

Напомним, что в сентябре 2022 года «Единая Россия» дала старт работе совместных с «Газпром межрегионгаз» консультационных центров по социальной газификации. Они открыты на базе местных отделений и  общественных приемных партии, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

 

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