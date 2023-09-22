Новая редакция законопроекта о борьбе с засильем англицизмов готовится для внесения в Госдуму

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Законопроект о борьбе с нездоровым засильем англицизмов поддержали многие ведомства, и сейчас готовится новая редакция документа для внесения в Госдуму. Об этом сообщила «Парламентской газете» глава Комитета палаты по культуре Елена Ямпольская.

По словам парламентария, в проекте идет речь о закреплении в законодательстве права видеть вывески и объявления на кириллице, слышать родную речь, читать русский текст. Цель — обеспечить защиту русского языка и ограничить избыточное использование иностранных слов в публичном пространстве. В этом Комитету Госдумы по культуре поспособствовали председатели думских комитетов Сергей Пахомов, Максим Топилин и Александр Хинштейн.

Инициатива вносит изменения в ряд нормативных актов. В частности, предложено внести в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации»: все, что написано на иностранном языке, обязательно должно содержать перевод на русский язык, а также неохраняемые элементы товарных знаков (надписи под товарными знаками и т. п.) писать только на русском языке или с идентичным переводом на русский язык. Ямпольская считает, что корреспондирующие изменения должны появиться в законах о защите прав потребителей, о СМИ и рекламе, а также в Градостроительном кодексе.

Также Ямпольская рассказала, что 21 сентября прошло рабочее совещание с Комитетом Госдумы по промышленности и торговле и Роспотребнадзором, на котором обсудили изменения в Закон РФ «О защите прав потребителей».

«Эта работа выходит на финишную прямую, и тормозить мы не собираемся. Движемся к внесению законопроекта [в Госдуму]. Нам удалось сдвинуть вопрос с мертвой точки. Готовим новую редакцию, на которой сошлись. В рабочем порядке согласовываем с ведомством. Надеюсь, взаимопонимание, которое мы нашли с Роспотребнадзором, не будет разрушено», — уточнила она.

Депутат подчеркнула, что все заинтересованные ведомства по предложениям в поддержку русского языка высказались положительно.

Ранее на заседании Думы Краснодара, которое прошло весной, депутаты согласовали новые правила благоустройства, в том числе запрет на использование иностранного языка и транслитерации на вывесках. Новые правила вступили в силу 1 сентября. Елена Ямпольская поддержала эту инициативу, отметив, что это практически равно тому, что она несколько лет продвигает на федеральном уровне.

Какие изменения вносит законопроект в Градостроительный кодекс, «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов. По его словам, парламентарии не предлагают революционных изменений: «Мы предлагаем действовать в рамках здравого смысла».

Например, законодатели хотят предусмотреть использование русского языка для наименований строящихся жилых комплексов, улиц и кварталов.

«Ранее мы часто встречали ситуацию, когда строители для обозначения некой премиальности и эксклюзивности использовали английские наименования или англицизмы. Это выглядело довольно благородно в рекламных буклетах, но не более того. От этой практики пора отказываться в пользу государственного языка, где красивых и, главное, понятных слов точно не меньше, чем в английском», — отметил Пахомов.

Ранее член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди и член Комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков внесли в Госдуму инициативу, согласно которой в рекламных роликах и на билбордах можно использовать только русские буквы, а исключение сделать только для наименований фирм и товарных знаков, у которых есть госрегистрация. Но законопроект получил отрицательный отзыв Правительства.

Ковитиди в беседе с «Парламентской газетой» отмечала, что кириллическая письменность — это основа российского культурного кода, которая «дает возможность сохранить самобытность в условиях активного продвижения мировой массовой культуры».

По словам сенатора, ответственный комитет по законопроекту — по экономической политике, пока они не дали вердикт. Несмотря на отрицательный отзыв кабмина, законодатели продолжат борьбу с засильем англицизмов и латиницы.

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