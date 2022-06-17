Начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников покидает свой пост

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В ГУ МВД России по Самарской области грядет кадровая рокировка. Руководитель главка Александр Винников покидает свой пост. Об этом он сам сообщил своим коллегам в пятницу, 17 июня.

— Я решил покинуть службы, — сказал генерал-лейтент во время утреннего селектора.

Александр Винников стал главой самарской полиции 17 июня 2017 года, пишет 63.ру.

Александр Винников работает в системе МВД с 1983 года. Он прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска до заместителя начальника полиции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. До назначения в Самарскую область в 2017-м году Александр Винников в течение двух лет руководил ГУ МВД России по Магаданской области. Имеет орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.