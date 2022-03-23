На заседании Правительства Самарской области утвердили новую предельную стоимость работ по капремонту

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В среду, 23 марта 2022 года, под председательством первого вице-губернатора Виктора Кудряшова состоялось заседание Правительства Самарской области. В нем приняли участие региональные министры, руководители ведомств, главы отдельных муниципальных образований. Участники заседания рассмотрели ряд вопросов, среди которых – утверждение нового размера предельной стоимости работ по капремонту многоквартирных домов, обеспечение контроля за техническим состоянием аттракционов, предоставление бюджетных кредитов ряду муниципалитетов, внесение изменений в закон Самарской области «Об обеспечении тишины».

Участники заседания рассмотрели вопрос об исключении из числа полномочий муниципалитетов права по назначению единовременного пособия на воспитание ребенка при передаче в семью (Закон Самарской области от 05.03.2005 № 77-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке населения»). Дело в том, что с 1 января 2022 года эти полномочия переданы в Пенсионный фонд Российской Федерации. Таким образом, региональная норма приведена в соответствие с федеральной, на размер выплат изменения не повлияют.

Министры областного Правительства рассмотрели и одобрили законопроект «О региональном государственном контроле в области технического состояния и эксплуатации аттракционов на территории Самарской области». В настоящее время федеральный закон, регулирующий отношения в области надзора за техническим состоянием и эксплуатацией аттракционов, отсутствует. Поэтому вводится региональная норма, на основании которой областные власти будут осуществлять контроль за техническим состоянием оборудования в парках и других местах массового отдыха самарцев.

Особое внимание областной кабинет министров уделил обсуждению нового размера предельной стоимости услуг или работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Игорь Жарков пояснил, что документ устанавливает предельную стоимость ремонта общедомовых инженерных сетей, крыш, фасадов, фундаментов и лифтового оборудования. Цель внесения изменений – привести предельную стоимость работ в соответствие с необходимым объемом затрат на капремонт. Ведь нормативы, действующие в настоящее время, были определены еще в 2018 году.

Игорь Жарков напомнил, что предельная стоимость работ, кроме ремонта крыш в 2020 году, с тех ни разу не пересматривалась. При этом цены на строительные материалы и расценки на строительные работы значительно увеличились.

В связи с этим интерес подрядчиков к таким работам падает, возникает риск снижения темпов капитального ремонта. В среднем повышение значения предельной стоимости составит 24%, что, по мнению министерства, повысит активность подрядных организаций.

«Мы неоднократно обсуждали с министерством это решение. Я считаю, что оно абсолютно правильное, - выразил уверенность Виктор Кудряшов. – У нас непростая ситуация в Фонде капремонта. Она намного лучше, чем была несколько лет назад, но тем не менее по ряду домов подрядчики не выходят даже на торги. У нас предельная стоимость по отдельным видам работ ниже экономически обоснованного уровня».

Глава регионального кабина отметил, что областное правительство оказывает серьезную помощь Фонду, в ходе очередных корректировок регионального бюджета в марте текущего года учреждению добавили дополнительно 900 миллионов рублей для того, чтобы покрыть разницу между фактической стоимостью программ капремонта и тарифами для населения.

Кроме того, Виктор Кудряшов сообщил, что за счет средств областного бюджета фонду будет оказана дополнительная финансовая помощь в размере 3,6 миллиардов рублей в течение трех лет на замену лифтового оборудования.

«Сейчас мы находимся на завершающей стадии переговоров с федеральным Фондом», – отметил глава регионального правительства.

Позитивное влияние на работу региональных фондов капремонта окажет решение Правительства РФ наделить организации полномочиями корректировать стоимость контрактов до 25%, но в рамках установленной предельной стоимости.

«Мы не смогли бы воспользоваться этим механизмом, если бы предельная стоимость была ниже реальной себестоимости. Поэтому сейчас мы с вами принимаем антикризисное решение, которое поможет решить проблему нерентабельности ремонтных работ, незаинтересованности подрядчиков. Безусловно, это потребует дополнительных ресурсов из областного бюджета. Но это позволит нам выполнить ремонт огромного количества домов», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

Участники заседания внесли коррективы в региональный закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Самарской области». Напомним, эта норма накладывает ограничение на производство шумных строительных и ремонтных работ в будние дни с 20.00 до 8.00, а в выходные и праздники с 20.00 до 10.00. С 13 до 15 часов предусмотрен «тихий час».

Возведение станции метро «Театральная» относится к неотложным работам по строительству социально значимых объектов, и для них законодательство предусматривает исключение. Вместе с тем, как отметил министр строительства Николай Плаксин, уровень шума не превысит допустимых норм, а большая часть строительных работ будет проходить закрытым способом, под землей. Специально для этого в первоначальный проект строительства станции по решению Правительства региона были внесены изменения.

В завершение заседания областной кабинет министров одобрил выделение бюджетных кредитов трем муниципалитетам: городу Жигулевску, Клявлинскому и Приволжскому районам. Средства выделяются в связи с необходимостью рефинансирования долговых обязательств муниципальных образований перед областным бюджетом. Жигулевску выделен дополнительный транш – на закупку техники по обслуживанию дорог и исполнение программы «Формирование комфортной городской среды».

Все проекты переданы на рассмотрение Самарской губернской думы.