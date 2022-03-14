На совещании при губернаторе Самарской области обсудили ситуацию на рынке труда 

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В понедельник, 14 марта, Дмитрий Азаров провел заседание областного штаба по повышению устойчивости экономики Самарской области. Одним из ключевых вопросов стала ситуация на рынке труда региона.

За последние годы благодаря эффективной работе Правительства Самарской области уровень безработицы в регионе вышел на рекордно низкие показатели за весь постсоветский период - 0,7%. Это ниже, чем в среднем в ПФО (0,8%) и РФ (1%). В нынешних экономических условиях ситуация на рынке труда, благосостояние и финансовая стабильность жителей региона находится в сфере особого внимания региональных властей.

Несмотря на целый пакет санкций, принятых западными странами в отношении РФ, на сегодняшний день уровень безработицы в регионе пока не изменился. Как сообщила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина, на учете в службе занятости состоит 11,7 тысяч человек, число вакансий (42,6 тысяч единиц) значительно превышает численность безработных. Ирина Никишина подчеркнула, что ситуация на рынке труда в Самарской области отслеживается министерством постоянно в ежедневном режиме: «Помимо информации о вакансиях, которые представляются предприятиями в федеральную государственную информационную систему «Работа в России», мы ведем мониторинг СМИ и социальных сетей, в том числе официальных и неофициальных публичных сообществ. По итогам мониторинга мы направляем письма с предостережениями по соблюдению трудового законодательства и прав работников предприятий, в том числе – с иностранным капиталом».

Вместе с тем, как отметила глава минтруда, увеличивается «скрытая безработица», в которой сейчас, по данным ведомства, находится порядка 10 тысяч человек. В основном, это сотрудники предприятий и организаций, которые сейчас работают в режиме неполного рабочего дня либо находятся в простое. Минтруд получил от минпрома региона информацию о тех предприятиях, которые заявили в СМИ о прекращении своей деятельности на территории России и отказались от уплаты арендной платы в торговых центрах Самарской области. «При несоблюдении этими предприятиями трудового законодательства мы информацию будем доводить до Государственной инспекции труда Самарской области для проведения проверок», - сказала Ирина Никишина. Также минтруд проводит ежедневный мониторинг поступления жалоб от сотрудников иностранных компаний о нарушении работодателями трудовых прав: «Пока к нам таких жалоб не поступало», - сообщила министр.

Сегодня Правительством РФ ведется в оперативном режиме разработка дополнительных мер по поддержке занятости населения в различных отраслях, эффективных механизмов оказания помощи гражданам и работодателям. Соответствующая работа проводится и в Самарской области. Как доложила Ирина Никишина, по поручению Губернатора Дмитрия Азарова региональный план мероприятий по сохранению уровня занятости населения, направленный на поддержку рынка труда, уже подготовлен. Кроме того, разрабатывается региональный проект правового акта, который позволит в дальнейшем претендовать на получение поддержки федерального бюджета. «Как только программа будет принята на федеральном уровне, мы сможем принять свою на региональном уровне», - сказала Ирина Никишина.

Глава региона поручил руководителю минтруда сделать все необходимое, чтобы региональную программу можно было бы утвердить уже на следующий день после принятия федеральной. Это позволит максимально оперативно запустить в Самарской области дополнительные механизмы по дальнейшему сохранению стабильной ситуации на рынке труда.