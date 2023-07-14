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Выборы в Самарской области пройдут в единый день голосования 8, 9 и 10 сентября.
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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

На пост губернатора Самарской области претендуют шесть кандидатов

14 июля 2023 22:37
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Выборы в Самарской области пройдут в единый день голосования 8, 9 и 10 сентября.

По состоянию на 14 июля документы на выборы главы региона подали шесть человек, которые в данный момент находятся в статусе выдвинутых кандидатов, сообщает sovainfo.ru.

Это действующий губернатор Дмитрий Азаров. От регионального отделения "Демократической партии России" выдвинут уполномоченный представитель по финансовым вопросам Григорий Еремеев. Известно, что он окончил Куйбышевский государственный институт культуры в 1983 году, а сейчас находится на пенсии.

От Самарского областного отделения КПРФ выдвинут заместитель председателя Самарской губернской думы Алексей Лескин. Он окончил в 2003 году Тольяттинский государственный институт сервиса.

От регионального отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" в качестве кандидата выдвинут Михаил Маряхин. Он окончил в 1999 году Поволжский технологический институт сервиса и сейчас временно не работает.

От Самарского реготделения ЛДПР выдвинут заместитель председателя комитета Самарской губернской думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Александр Степанов. Он окончил в 2007 году Самарский государственный архитектурно-строительный университет.

А сегодня, 14 июля, от регионального отделения политической партии "Новые Люди" был выдвинут Сергей Пухаев. Он является финансовым директором строительной компании.

Таким образом, на выборы губернатора в настоящий момент выдвинуты шесть кандидатов.

Выборы в Самарской области пройдут в единый день голосования 8, 9 и 10 сентября.

 

 Фото: Андрей Савельев

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