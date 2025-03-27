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С 27 марта на должность руководителя департамента транспорта администрации Самары назначен Владимир Чичев.

Владимир Евгеньевич имеет два высших образования: в 2006 году окончил Тамбовский государственный технический университет по специальности «Юриспруденция», в 2013 году - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление».



За время своей трудовой деятельности занимал руководящие должности в различных предприятиях и организациях сферы жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Москвы и Московской области. Работая заместителем главы городского округа Дзержинский Московской области с июня 2022 г. по январь 2024г., курировал работу общественного транспорта. До прихода на должность в администрацию Самары был директором межрайонного автотранспортного предприятия №3 города Домодедово Московской области (филиал АО «Мострансавто»).



Бывший руководитель департамента транспорта Сергей Маркин уволился по собственному желанию.