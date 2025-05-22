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Первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов представил депутатам Самарской Губернской Думы отчет о деятельности Правительства Самарской области за 2024 год. Доклад о результатах работы органов исполнительной власти представляют в региональный парламент ежегодно, в соответствии с Уставом Самарской области.

Перед выступлением на пленарном заседании Думы Михаил Смирнов встретился с представителями каждой парламентской фракции, представил депутатам основные показатели социально-экономического развития губернии и ответил на интересующие вопросы. Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников отметил, что такой формат взаимодействия с депутатским корпусом является наиболее конструктивным и плодотворным.

В своем докладе председатель областного кабмина привел ряд макроэкономических показателей. Он отметил рост объёма валового регионального продукта по сравнению с 2023 годом - 4%. По итогам минувшего года ВРП превысил 3,1 триллиона рублей. Рост индекса промышленного производства составил 5,7%, увеличение реальной заработной платы - 11,8%, реальные денежные доходы выросли на 10%.

«В 2024 году Правительством Самарской области неукоснительно выполнялись все социальные обязательства и гарантии перед жителями, - продолжил Михаил Смирнов. - Объем денежных средств, который был направлен на эти цели, составляет почти 60 млрд рублей. Различные виды социальной помощи и бюджетной поддержки оказывались фактически каждому третьему жителю региона».

В Год семьи, объявленный Президентом России, в Самарской области было дополнительно введено 14 региональных мер поддержки для многодетных семей. Важно, что в регионе все эти меры предоставляются без критериев нуждаемости, уточнил глава кабмина. Также в 2024 году значительно расширен список льгот участникам СВО и членам их семей, сейчас их более 40.

Председатель облправительства также доложил о выполнении поручения губернатора о безусловном предоставлении ветеранам труда ежемесячной денежной выплаты. Теперь она назначается независимо от размеров их дохода и факта трудоустройства. Помимо этого, детям войны ежегодная денежная выплата предоставляется сейчас без учета размера пенсии и получения иных пособий.

Михаил Смирнов подчеркнул, что год был непростым – в Самарской области происходили серьезные перемены, шел процесс формирования областного Правительства. Тем не менее, губерния с достойным результатом завершила цикл национальных проектов: в прошлом году выполнено 142 показателя из 148 установленных для региона. Так, введено в эксплуатацию 78 объектов капитального строительства. Среди них – поликлиника и школа в микрорайоне Волгарь Самары, поликлиника в Смышляевке, крытый футбольный манеж возле стадиона «Самара – Арена» и другие объекты.

Благодаря нацпроекту и прямому финансированию из областного бюджета в губернии активно приводили в порядок трассы – более половины дорог сейчас приведено в нормативное состояние. Приняты решения по совершенствованию работы общественного транспорта. Например, в Самаре на маршруты вышло более трехсот новых автобусов, обновляется парк трамваев. Проведены процедуры по закупке 71 трамвая, 33 единицы техники уже поступило в областной центр.

Еще одно важное решение 2024 года – смена регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и совершенствование инфраструктуры обращения с ТКО.

«Ремонт дорог и совершенствование работы общественного транспорта, обращение с твердыми коммунальными отходами, ремонт школ и детских садов, больниц и поликлиник, благоустройство дворов и общественных пространств, обновление коммунальной инфраструктуры. Это те проблемы, с которыми люди сталкиваются каждый день. И не устают напоминать нам об этом, что вполне справедливо. По каждому из этих направлений были качественно, в ряде случаев кратно, увеличены ресурсы для решения актуальных задач», - подчеркнул первый вице-губернатор.

Такие же принципы, заверил Смирнов, были заложены в прошлом году при формировании трехлетнего бюджета на 2025-2027 годы. Новая команда областного Правительства приступила к формированию бюджета фактически «с колес», и в основном финансовом документе на текущий год отражены все поручения Губернатора, которые были даны по итогам многочисленных встреч с жителями Самарской области.

«Наш основной принцип – чтобы каждый бюджетный рубль приносил пользу как можно большему количеству жителей Самарской области», - отметил первый вице-губернатор.

Глава правительства также обозначил, что в текущем году значительно увеличены плановые объемы капитального ремонта учреждений образования и здравоохранения, будут открываться фельдшерско-акушерские пункты, обновляться парк общественного транспорта, строиться спортплощадки. Так, к форуму «Россия – спортивная держава», который осенью пройдет в регионе, запустят 76 универсальных общедоступных спортивных площадок.

«Единой, слаженной командой под руководством нашего губернатора мы обязательно продолжим создавать условия для развития экономики нашего сильнейшего региона, для повышения доходов бюджета. Расходы будем планировать рационально, здраво. Будем выдерживать и расширять социальные обязательства, в том числе меры поддержки участников специальной военной операции.

Обеспечивать необходимое инфраструктурное развитие Самарской области, формировать сильную и компетентную управленческую команду органов власти и повышать престиж работы в исполнительных органах. Искренне благодарю депутатов всех фракций за консолидацию и поддержку работы Губернатора и Правительства. Уверен, нам под силу реализовать те амбициозные задачи, которые ставят перед нами сегодня жители нашего региона», - отметил Михаил Смирнов.

По завершении доклада глава кабмина ответил на многочисленные вопросы депутатов. Так, Роман Балтер спросил о решении по дальнейшей реализации проекта строительства станции метро «Театральная» В частности, поинтересовался сроками ее ввода в эксплуатацию.

Михаил Смирнов сообщил, что все необходимые решения для продолжения строительства приняты. «Контрактные обязательства генподрядчика предусматривают завершение объекта в 2027 году. На сегодняшний день какие-либо препятствия организационного плана, не позволяющие генподрядчику проводить работы, отсутствуют. Хочу подчеркнуть, что сметная стоимость работ не увеличилась и, как и прежде, составляет 19 млрд рублей», - пояснил он.

Вопросы, которые подняли на пленарном заседании депутаты Самарской Губернской Думы, касались строительства новых школ и поликлиник, обновления медицинского оборудования, совершенствования работы межмуниципальных маршрутов, предоставления жилья многодетным семьям, благоустройства отдельных территорий, процедуры бронирования путевок в летние лагеря. На все вопросы областные парламентарии получили подробные ответы и разъяснения. Итогом дискуссии стало единогласное утверждение отчета о деятельности Правительства в 2024 году.

Итоги заседания прокомментировали лидеры думских фракций и Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников.

«Отчёт о деятельности правительства региона сегодня был единогласно поддержан депутатами. Да, вопросов прозвучало немало, но многие из них предварительно уже обсуждались. Первый вице-губернатор – председатель правительства Михаил Андреевич Смирнов встретился с депутатами всех пяти фракций Думы, отдельно беседовал с каждой из них, было задано много вопросов. Наша совместная конструктивная работа – Губернатора, Правительства и депутатов - даёт определённый результат. Отчёт показал реальные достижения региона, это мы видим по объективным показателям социально-экономического развития. Продолжим работать, надо двигаться единым фронтом в одном направлении, для дальнейшего развития Самарской области», - отметил Геннадий Котельников.

«Отчёт правительства носил не просто аналитический, но и прикладной характер – мы услышали конкретные результаты исполнения тех обязательств, которые были взяты губернатором региона Вячеславом Андреевичем Федорищевым и всем правительством. Очень важно, что в основе этих обязательств – обращения и просьбы наших граждан – жителей Самарской области. Много говорится и о проблемах, которые существуют во многих сферах и над которыми предстоит работать в перспективе. И самое важное: единодушная поддержка отчёта депутатским корпусом говорит о том, что каждый депутат, как и каждый член правительства, чувствуют себя единой командой – командой Самарской области», - подчеркнула руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Самарской Губернской Думе Екатерина Кузьмичева.

«Итоги работы правительства Самарской области за 2024 год мы обсуждали и сегодня на пленарном заседании Думы, и во время встречи членов правительства с фракцией КПРФ. Учитывая, что коммунисты – люди откровенные, прямолинейные, мы заявили, что, те проблемы, которые беспокоят жителей нашего региона в 2025 году, всё-таки имеют свои корни из 2024 года. Поэтому наше сегодняшнее голосование было авансовое, и мы надеемся, что вопросы, которые коммунисты озвучивали во время встречи с председателем Правительства, в итоге будут решены на благо жителей Самарской области», - отметил руководитель фракции КПРФ в Самарской Губернской Думе Алексей Лескин.

«Фракция «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду» сегодня голосовала «за», мы поддержали отчёт Правительства Самарской области. Хотелось бы отметить такие ключевые показатели, как рост индекса промышленного производства, рост уровня доходов жителей, высокие социальные выплаты – около 60 миллиардов средств, направленных из бюджета на нужды людей, на наши социальные программы, а также на поддержку участников специальной военной операции. Наша фракция в фокусе внимания держит и такие ключевые вопросы, как реализация мусорной реформы, ремонт дорог, и остальные вопросы которые перед нами ставят жители на личных встречах. Важно, что по многим из них мы находим взаимопонимание и поддержку коллег с правительства региона и большинство задач решаем вместе», - прокомментировал руководитель фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду» в Самарской Губернской Думе Михаил Маряхин.

«Хочу отметить, что перед заседанием мы с председателем правительства проговорили, отработали все те вопросы, которые перед нашей фракцией ставят избиратели, которые волнуют жителей Самарской области. Это и строительство крематория, это и тарифы ЖКХ. Вот только один из показательных результатов - на самом деле председатель правительства Михаил Андреевич Смирнов принял беспрецедентное решение не увеличивать взносы в Фонд капитального ремонта», - сообщил руководитель фракции ЛДПР в Самарской Губернской Думе Александр Степанов.

«Очень здорово, что председатель Правительства инициировал такую процедуру, как встреча с фракциями до пленарного заседания Думы. Мы за 30 минут обсудили ряд важнейших тем, которые волнуют людей. Таких, как строительство новых школ и ремонт дорог. Действительно, в этой сфере всегда будут вопросы. Важно, что Правительство не закрывает на них глаза, а, наоборот, поднимает эти проблемы и ждёт конструктивных предложений на основе того, что говорят люди, жители. Такой конструктивный подход важен для нашего совместного формирования проекта бюджета на перспективу», - отметил руководитель фракции «НОВЫЕ ЛЮДИ» в Самарской Губернской Думе Роман Маркаров.

Фото: «Волжская коммуна»