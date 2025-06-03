117

3 июня 2025 года в Нижнем Новгороде Председатель Правительства России Михаил Мишустин выступил на пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России». В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя Правительства России Денис Мантуров, заместитель Председателя Правительства Дмитрий Григоренко, Министр промышленности и торговли Антон Алиханов, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров и другие официальные лица.

Главная тема пленарной сессии – «Цифровая независимость промышленной России».

Перед началом мероприятия гости ознакомились с лучшими российскими технологиями и разработками, представленными на выставочных стендах.

В ходе сессии представители крупнейших компаний и госорганов, разработчики и эксперты обсудили внедрение современных технологий в промышленность. Это важное условие достижения утверждённых Президентом России Владимиром Путиным национальных целей развития по технологическому лидерству и цифровой трансформации нашей экономики. Участники также рассмотрели результаты совместной работы власти и бизнеса по поддержке российского программного обеспечения.

«Необходимой технологической основой для цифровой трансформации экономики является сильная информационно-технологическая отрасль. В России этот сектор уверенно укрепляется. С 2022 года объём продаж отечественных ИТ-решений и услуг увеличился почти вдвое, достигнув 4,5 трлн рублей. Доля индустрии в валовом внутреннем продукте прибавила свыше трети, составив 2,4%.

ИТ-компании интенсивно наращивают инвестиции в собственное развитие, в том числе закупают оборудование, расширяют вычислительные мощности. Их вложения в основной капитал выросли в 2,5 раза за трёхлетку и превысили по итогам прошлого года 800 млрд рублей. В отрасль приходят новые кадры. Сейчас в этом бизнесе трудится уже почти миллион человек – на 50% больше, чем в 2022-м», – отметил в своем выступлении Председатель Правительства Михаил Мишустин.

На мероприятии о стратегиях цифровизации промышленности и достижениях технологической независимости в разных сферах рассказали руководители крупнейших российских компаний, производственные площадки которых размещены в том числе и в регионах ПФО.

«Цифровизация меняет многое. Сейчас уже 96% всех массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг предоставляются в электронной форме.

Но эта трансформация несет и новые вызовы. Кибербезопасность впервые стала ключевой темой конференции ЦИПР. Если раньше она упоминалась лишь фрагментарно, то в 2025 году заняла одно из центральных мест в деловой программе. Это логично. Даже на примере нашего округа мы видим, что за первые четыре месяца 2025 года зарегистрировано более 56 тысяч преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это на 2,1% больше, чем за тот же период прошлого года», – сказал Игорь Комаров.

По словам полпреда Президента РФ в ПФО, ущерб по киберпреступлениям в регионах Приволжского федерального округа исчисляется миллиардами и составляет около 14% от общероссийского. Наибольший ущерб понесли жители Татарстана, Башкортостана, Пермского края и Нижегородской области. Игорь Комаров также отметил, что формирование алгоритмов безопасной работы в цифровой среде становится важным и для крупных корпораций, и для малого бизнеса, и для простых граждан.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО