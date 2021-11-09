Я нашел ошибку
Главные новости:
9 ноября композитору исполняется 92 года.
Путин поздравил с днем рождения композитора Александру Пахмутову
Дмитрий Песков отметил, что "поливариантность [возможных мер] находится в прерогативе правительственного штаба".
Кремль не обсуждает введение QR-кодов на авиационном и железнодорожном видах транспорта
9 ноября губернатор ответил на вопросы телезрителей в прямом эфире программы "Главная тема".
Дмитрий Азаров: лучше QR-коды, чем всеобщий карантин
Правила русского языка решили обновить.
Минпросвещения разработало проект новых правил русской орфографии и пунктуации
Михаил Мишустин сообщил, что теперь безработные могут встать на учет дистанционно, а все центры занятости будут переводить на единую цифровую платформу "Работа в России".
Кабмин установил новый порядок регистрации безработных
Главная задача – максимально снизить риск пожаров.
В регионе проводится комплекс мероприятий, направленных на предотвращение пожаров в жилом секторе
Это значимое событие не только для самих полицейских, но и для жителей поселка. 
В Смышляевке завершилось строительство нового административного здания отделения полиции
Открывая совещание, Михаил Мишустин отметил, что сегодня по всей стране действуют усиленные меры борьбы с коронавирусом.
Дмитрий Азаров рассказал об эффекте нерабочих дней в регионе на федеральном штабе по борьбе с коронавирусом
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.29
-0.11
EUR 82.65
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Кинеле благодаря сотрудниками следственного управления дети-сироты получили жилье
В Самаре возложили цветы к знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года»
Росгвардейцы приняли участие в «Параде Памяти» в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Кремль не обсуждает введение QR-кодов на авиационном и железнодорожном видах транспорта

9 ноября 2021 21:10
89
Дмитрий Песков отметил, что "поливариантность [возможных мер] находится в прерогативе правительственного штаба".

Кремль не обсуждает усиление на федеральном уровне антиковидных ограничений, в том числе введение QR-кодов на авиационном и железнодорожном видах транспорта.

Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"В администрации [президента] не ведется никаких обсуждений, вся эта поливариантность [возможных мер] находится исключительно в прерогативе правительственного штаба, соответственно, нужно туда обращаться с такими вопросами", - сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что QR-коды (как подтверждение вакцинации от ковида) для посещения госучреждений, общепита и культурных объектов заработали уже практически во всех регионах России.

 

Фото:    Сергей Бобылев/ТАСС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Положительное влияние нерабочих дней на медицину отметил министр здравоохранения региона Армен Бенян.
9 ноября 2021  14:04
Самарская область вышла на восьмое место в России по охвату вакцинацией
321
Самарская область заняла 6 место в российском рейтинге Этнографического диктанта
9 ноября 2021  13:25
Самарская область заняла 6 место в российском рейтинге Этнографического диктанта
276
Из-за сбоя официальный инстаграм-аккаунт Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова временно не работает
9 ноября 2021  10:10
Из-за сбоя официальный инстаграм-аккаунт Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова временно не работает
494
Акции массовой вакцинации начнут проводить не только в Самаре и Тольятти, но и в других крупных муниципалитетах
9 ноября 2021  09:43
Акции массовой вакцинации начнут проводить не только в Самаре и Тольятти, но и в других крупных муниципалитетах
655
Патрулирование дорог Самарской области вышло на новый уровень
8 ноября 2021  18:39
Патрулирование дорог Самарской области вышло на новый уровень
631
Весь список