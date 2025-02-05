Кадровые изменения произошли в администрации города Самара

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С 5 февраля на должность первого заместителя главы городского округа Самара назначена Юлия Ашуркова. Она будет курировать вопросы управления финансами, экономического развития, инвестиций, торговли и социальной сферы.

Заместителем главы городского округа Самара – руководителем Департамента экономического развития, инвестиций и торговли с 5 февраля назначен Владислав Зотов.

Заместителем главы городского округа Самара – руководителем Департамента городского хозяйства и экологии с 5 февраля назначен Михаил Малыхин.