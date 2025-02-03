Из администрации Самары уволилась первый вице-мэр

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С официального портала мэрии исчезла фамилия Елены Атановой, которая проработала в должности первого заместителя главы Самары всего лишь около восьми месяцев.

Она заняла этот пост в мае прошлого года, а не работает в администрации с 18 января, сообщают источники OBOZ.INFO. По их данным, чиновница уволилась по собственному желанию. Обязанности первого заместителя главы Самары теперь временно исполняет Оксана Данилова.

Ряд источников утверждает, что Елена Атанова переехала в Курскую область, которую с 5 декабря возглавляет бывший депутат Государственной думы от Самарской области Александр Хинштейн. Подтвердить эту информацию у самой г-жи Атановой не удалось, пишет Обоз.инфо.