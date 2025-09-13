Иван Носков: «Дружба между городами и странами – это всегда во благо»

141

13 сентября глава города Самара Иван Носков провел встречу с официальными делегациями из Сухума, Гудауты (Абхазия) и Бреста (Беларусь), которые по его приглашению прибыли в областную столицу накануне Дня города.

«Дружба между городами и странами – это всегда во благо. Совсем недавно я был в Абхазии, заключили ряд стратегически важных для наших городов соглашений. Наш самарский оркестр впервые выступил за границей на Дне города Сухума, с городом Гудаута намерены реализовать важные для детей и развития туризма проекты. Брест и Самара стали побратимами всего два года назад, и я горжусь тем, что у Самары такие побратимы!»

– сказал глава города Самара Иван Носков.

Участники встречи обсудили перспективы реализации ряда совместных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, образовательных программ и культурных обменов, в том числе касающихся открытия международной школы парусного спорта с городом Гудаута.

