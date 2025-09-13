Я нашел ошибку
В фойе дома культуры гостей встречает выставка работ земляка - художника Вячеслава Горбунова. Каждая картина - своя история: о родном крае, о людях.
Сельский ДК в Большечерниговском районе стал центром притяжения в дни голосования
Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 13:30.
Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Сочи» 14 сентября
Явка избирателей на выборах в Самарской области составила 24,18%. 
На 15:00 13 сентября явка избирателей на выборах в Самаре составила 12.69%
13 сентября глава города Самара Иван Носков провел встречу с официальными делегациями из Сухума, Гудауты (Абхазия) и Бреста (Беларусь), которые по его приглашению прибыли в областную столицу накануне Дня города. 
Иван Носков: «Дружба между городами и странами – это всегда во благо»
Завтра, 14 сентября, одним из событий празднования Дня города станет выставка «Сделано в Самаре».
«Сделано в Самаре»: выставка объединит 50 представителей малого и среднего бизнеса
Фонд библиотеки пополнился на 2 тысячи изданий, среди которых оказались книги на татарском, чувашском, мордовских языках.
В Тольятти открылась модельная библиотека национальных культур
Все желающие смогут сделать прививку от гриппа.
14 сентября на стадионе «Солидарность Самара Арена» будет работать мобильный медицинский комплекс
Разработка базируется на использовании методики SBIRT — скрининга, мотивации, направления на лечение.
Самарские специалисты создали компьютерную программу для ранней помощи людям с посттравматическим стрессовым расстройством
«Сделано в Самаре»: выставка объединит 50 представителей малого и среднего бизнеса
В Тольятти открылась модельная библиотека национальных культур
Более 50 ретроавтомобилей представят на выставке «АВТОбиография» в Самаре
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Иван Носков: «Дружба между городами и странами – это всегда во благо»

13 сентября 2025 16:18
141
13 сентября глава города Самара Иван Носков провел встречу с официальными делегациями из Сухума, Гудауты (Абхазия) и Бреста (Беларусь), которые по его приглашению прибыли в областную столицу накануне Дня города. 

13 сентября глава города Самара Иван Носков провел встречу с официальными делегациями из Сухума, Гудауты (Абхазия) и Бреста (Беларусь), которые по его приглашению прибыли в областную столицу накануне Дня города. 

«Дружба между городами и странами – это всегда во благо. Совсем недавно я был в Абхазии, заключили ряд стратегически важных для наших городов соглашений. Наш самарский оркестр впервые выступил за границей на Дне города Сухума, с городом Гудаута намерены реализовать важные для детей и развития туризма проекты. Брест и Самара стали побратимами всего два года назад, и я горжусь тем, что у Самары такие побратимы!» 
– сказал глава города Самара Иван Носков. 

Участники встречи обсудили перспективы реализации ряда совместных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, образовательных программ и культурных обменов, в том числе касающихся открытия международной школы парусного спорта с городом Гудаута.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

