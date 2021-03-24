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В совещании принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Игорь Комаров в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с главами регионов ПФО
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Игорь Комаров в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с главами регионов ПФО

24 марта 2021 19:10
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В совещании принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

24 марта полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с главами регионов округа, участие в котором принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В ходе заседания обсуждался широкий круг вопросов: подготовка к предстоящему Единому дню голосования, реализация региональной молодежной политики и национальных проектов, организация школьного питания и ряд других.

Особое внимание полпред обратил на ситуацию с распространением COVID-19. По сравнению с концом 2020 года уровень заболеваемости в округе уменьшился. На фоне уменьшения числа заболевших отмечается тенденция снижения занятости коечного фонда, по сравнению с концом 2020 года он сократился на 46%. Параллельно в округе идет перевод части коек под COVID 19 в плановый режим работы. Игорь Комаров рекомендовал губернаторам вести эту работу поэтапно с сохранением резерва: «Дефицит коек для больных недопустим. Необходимо отслеживать распространение инфекции и принимать решения о снятии ограничительных мер только в тесном взаимодействии с главным санитарным врачом региона».

Кроме того, на контроле у губернаторов должны находиться вопросы эффективного использования имеющихся мощностей, поддерживания нормативного уровня охвата диагностики, обеспечения больных коронавирусом всеми необходимыми лекарствами независимо от формы лечения. Полпред также подчеркнул, что «массовая вакцинация граждан должна быть в приоритете, и ее темпы в регионах округа должны расти».

В рамках реализации национальных проектов в целом по округу было переселено около 24 тыс. чел.; построены 22 новые школы, в которых создано более 15 тыс. мест. Полпред также отметил успехи в сфере АПК. Вместе с тем Игорь Комаров поставил задачу усилить работу по нацпроектам «Здравоохранение», «Демография» и «Жилье».

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