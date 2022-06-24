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Игорь Комаров: «Развитие спортивной инфраструктуры и спорта высших достижений - наша приоритетная задача»

24 июня 2022 14:16
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Дмитрий Чернышенко в рамках визита в Удмуртию посетил спортивные объекты Ижевска, в которых регулярно занимаются около 3 тысяч жителей.

Заместитель председателя Правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко в рамках визита в Удмуртию посетил спортивные объекты Ижевска, в которых регулярно занимаются около 3 тысяч жителей.

Совместно с полномочным представителем Президента России в ПФО Игорем Комаровым и главой Удмуртии Александром Бречаловым они осмотрели плавательный бассейн «Сила воды» и ледовую арену «Ижсталь». 50-метровый бассейн, открытый в 2021 году является уникальным для Удмуртии объектом, который позволяет проводить тренировки по олимпийским стандартам. В ледовом дворце ежегодно проходило около 300 спортивных и культурно-массовых мероприятий. На льду занимались хоккеисты, фигуристы, керлингисты – более 650 человек. Регион в ближайшее время планирует приступить к его реконструкции.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил: «Есть ряд поручений Президента в сфере спорта, выполнение которых можно наглядно увидеть в регионе. Это достижение цели - до 2030 года не менее 70% россиян должны регулярно заниматься спортом, сохранение соревновательной активности наших атлетов. Владимир Путин также неоднократно обращал внимание на необходимость применения механизма государственно-частного партнерства при строительстве спортивных объектов. Исходя из поставленных задач, председателем Правительства Михаилом Мишустиным была утверждена стратинициатива «Бизнес-спринт». На ее реализацию в 2022 году Удмуртии выделено из федерального бюджета 130 млн рублей. А во все регионы в этом году будет направлено около 5,3 млрд. рублей».

По словам заместителя председателя Правительства, средства пойдут на создание 2 «умных» спортплощадок и модульного спортзала, которых в этом году будет построено всего 5 по стране.

«У региона накоплен положительный опыт строительства спортивных объектов в партнёрстве с бизнесом. В частности, при поддержке инвесторов в прошлом году в городе был открыт современный плавательный бассейн, который мы посетили. Такой подход необходимо масштабировать и при реализации федпроекта «Бизнес-спринт». У нас также есть поручение Президента по проведению капремонта спортивных объектов в стране. В рамках его исполнения принято решение поддержать Удмуртию, поручив профильным министерствам проработать вопрос софинансирования из федбюджета реконструкции ледовой арены «Ижсталь», которую мы сегодня осмотрели. Субъект со своей стороны должен оперативно подготовить и предоставить всю необходимую документацию», - добавил вице-премьер.

«Развитие спортивной инфраструктуры и спорта высших достижений, расширение интереса к здоровому образу жизни – это приоритетные государственные задачи, поставленные Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Чтобы добиваться побед, важно совершенствовать материальную базу и выстраивать эффективную систему подготовки юных и профессиональных спортсменов, а также для тех, кто ведёт здоровый образ жизни. В ПФО в рамках федеральных программ создаются физкультурно-оздоровительных комплексы, крытые катки, плавательные бассейны, покрытия для футбольных полей. Объём средств федерального бюджета, привлечённый в указанных целях, составил около 2 млрд. рублей. Работа по введению новых объектов будет продолжена», - сказал Игорь Комаров.

Александр Бречалов отметил, что сегодня в Удмуртии спортом занимаются более 610 тыс. человек. Это 44,5% населения. В 2022 году показатель планируется увеличить до 46,2%, а к 2030 году - до 70%.

«Сейчас наша миссия – снижение уровня заболеваемости населения за счет увеличения численности занимающихся физкультурой и спортом к 2024 году до 55%, к 2030 до 70%. В сознании людей физическая культура становится важнейшим элементом в жизни каждого человека, это метод профилактики и укрепления здоровья», - сказал Александр Бречалов.

Отметим, в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» за последние три года в Удмуртии открыли 41 площадку для сдачи норм ГТО, 7 межшкольных стадионов, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса, региональный центр по лыжным гонкам в Шаркане, поставили спортивное оборудование. В планах на этот год установка еще трех площадок ГТО, поддержка 8 организаций по подготовке кадров для спортивных сборных команд и поставка нового оборудования в организации спортивной подготовки, сообщает пресс-служба ПФО.

 

Фото:   пресс-служба ПФО

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