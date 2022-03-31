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31 марта 2022 года в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел заседание Коллегии по вопросам безопасности. В ее работе приняли участие руководители окружных подразделений Генеральной прокуратуры РФ, ФСБ России, МВД России, ФСИН России, МЧС России, МИД, Росфинмониторинга и Роскомнадзора.

Полномочный представитель Президента РФ и представители федеральных ведомств обсудили противодействие распространению в молодёжной среде деструктивных движений, таких как «скулшутинг» и «колумбайн».

«Молодые люди, школьники и студенты, находятся в зоне высоких рисков влияния деструктивных течений, депрессивно-агрессивного контента, распространяемого в том числе через социальные сети. Вовлечению молодых людей также способствует неблагополучная обстановка и проблемы с социализацией в обществе. В связи с этим особое внимание необходимо уделять изучению морально-психологического климата в коллективах, интернет-активности учащихся в социальных сетях», – отметил в ходе заседания Игорь Комаров. Также на местах в полном объеме должны реализовываться меры, предусмотренные Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

По словам полпреда, необходимы системные решения, основанные на ранней профилактике насильственных проявлений в отношении учащихся и персонала образовательных организаций; должна быть усилена координация деятельности правоохранительных органов, организаций образования, учреждений здравоохранения, опеки и попечительства, органов по делам молодежи. Нельзя забывать и о профилактической работе с родителями.

По мнению полномочного представителя, важно, чтобы администрации и владельцы российских социальных сетей качественно модерировали пользовательский контент, удаляли и блокировали запрещенную информацию, а не были лишь информационными посредниками для общения пользователей.

Особое внимание должно уделяться подготовке персонала и охраны образовательных учреждений к практическим действиям при угрозе совершения нападения, повышению персональной ответственности руководителей за организацию этой работы; должны внедряться и отрабатываться четкие алгоритмы действий сотрудников службы охраны, педагогов и учеников в нештатных ситуациях.

В ходе заседания Коллегии были заслушаны доклады и детально проанализирована работа правоохранительных и контрольно-надзорных органов ПФО и выработан дальнейший алгоритм действий для реализации наиболее эффективных мер; предложения и рекомендации по итогам обсуждения будут внесены в протокол заседания Коллегии.