Игорь Комаров представил Юрия Зайцева – врио Главы Республики Марий Эл

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11 мая в Йошкар-Оле полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров представил членам правительства Республики Марий Эл, депутатскому корпусу, руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, главам муниципальных образований, представителям общественных организаций и СМИ временно исполняющего обязанности Главы Республики Марий Эл Юрия Зайцева. Церемонию представления врио Главы региона жители Марий Эл могли наблюдать в ходе прямой трансляции из республиканского Дворца Конгрессов.

Обращаясь к собравшимся, Игорь Комаров отметил, что у Юрия Зайцева есть серьезный опыт руководящей работы в реальном секторе экономики и в органах власти многонационального региона. Полпред выразил уверенность, что «знания, опыт государственного управления и профессионализм позволят своевременно и качественно решать поставленные руководством страны задачи по социально-экономическому развитию республики».

Игорь Комаров подчеркнул, что Марий Эл – это территория межнационального согласия, мира и прекрасной самобытной культуры: «Это одно из красивейших и экологически чистых мест Приволжского федерального округа. Здесь проживают талантливые и трудолюбивые люди. В регионе успешно работают предприятия оборонно-промышленного комплекса, динамично развивается сельское хозяйство, IT-индустрия. В последние годы руководство региона развернуло масштабную работу по реализации национальных целей развития, которые поставил Президент РФ Владимир Владимирович Путин».

Отдельно Игорь Комаров остановился на результатах, достигнутых Александром Евстифеевым в период руководства республикой, и поблагодарил его за добросовестную работу: «Проведены серьезные преобразования в социальной сфере. Ведется строительство и реконструкция школ, домов культуры, полностью решена проблема «обманутых дольщиков». Введен в эксплуатацию высокотехнологичный корпус перинатального центра в Йошкар-Оле, идет строительство роддома в Волжске. Построено 17 фельдшерско-акушерских пунктов, обновлен парк скорой медицинской помощи. Улучшена транспортная инфраструктура, возобновлено регулярное авиасообщение».

Говоря о задачах, которые стоят перед новым руководством региона, Игорь Комаров обратил внимание на обеспечение социально-экономической стабильности и защиту интересов граждан в условиях внешних санкций.

«Управленческой команде региона необходимо оперативно реагировать на запросы людей, предприятий, малого и среднего бизнеса, понимать их потребности, сохранять рабочие места, вырабатывать меры поддержки. Убежден, что Юрий Викторович вместе с командой сможет добиться хороших результатов и справиться с проблемами», – подчеркнул полпред.

В свою очередь врио Главы Республики Марий Эл Юрий Зайцев обозначил основные приоритеты предстоящей работы. Он выразил готовность уделять большое внимание социально-экономическому развитию региона, обеспечить 100% реализацию федеральных проектов и адресных программ, которые действуют в регионе.

«Уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Прошу каждого из вас быть рядом, оказывать всестороннюю поддержу. Главное сегодня – благосостояние простых людей, жителей республики. Я готов трудиться на благо региона. Я чувствую ответственность и обещаю приложить все усилия, чтобы республика продолжала процветать», – отметил Юрий Зайцев.

По окончании церемонии представления полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел рабочую встречу с Юрием Зайцевым, где были обсуждены актуальные вопросы социально-экономического и общественно-политического развития региона.

Напомним, 10 мая 2022 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Главы Республики Марий Эл», которым освободил от должности Александра Евстифеева. Этим же документом Президент РФ назначил Юрия Зайцева врио Главы региона.

Справочно:

Врио Главы Республики Марий Эл Зайцев Юрий Викторович.

Родился 16 декабря 1970 года в г. Монино Московской области.

В 1996 г. окончил Военный Университет Министерства обороны Российской Федерации (Военный Краснознаменный институт МО СССР); в 2018 г. – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; в 2019 г. – Национальный университет Сингапура им. Ли Куан Ю (школа государственной политики). Владеет итальянским и французским языками. Кандидат экономических наук.

1996-2013 гг. – работа на руководящих должностях в структурах металлургического комплекса Российской Федерации.

2014-2019 гг. – советник, первый заместитель гендиректора, генеральный директор ПАО «МРСК Северного Кавказа».

2019-2022 гг. – председатель правительства Республики Калмыкия.

С 10 мая 2022 г. по наст. вр. – временно исполняющий обязанности Главы Республики Марий Эл.

Женат, воспитывает сына.