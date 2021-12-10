Игорь Комаров и Дмитрий Азаров обсудили перспективы развития в регионе комплексной системы дистанционного мониторинга

168

В пятницу, 10 декабря, в Самару с рабочим визитом прибыл полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. В рамках рабочей программы он провёл вместе с Губернатором Дмитрием Азаровым и членами Правительства совещание по вопросу внедрения в Самарской области комплексной системы дистанционного мониторинга хозяйственной деятельности.

Комплексная система дистанционного мониторинга (КСДМ) – это цифровая платформа, позволяющая структурам государственного управления в удаленном режиме получать оперативные данные и обеспечивать контроль за недропользованием, природными ресурсами, строительством, развитием инфраструктуры и объектами, имеющих важное социально-экономическое значение. Работа такой системы направлена на решение задач Указа Президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года», который предусматривает создание новых подходов в области государственного управления на базе цифровых технологий. Игорь Комаров, открывая сегодняшнее мероприятие, также напомнил, что 6 декабря Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на совещании по вопросам социально-экономического развития регионов и ипотеки обозначил актуальность задачи по созданию единой цифровой платформы.

В регионах Приволжского федерального округа уже выстроена системная и планомерная работа в этом направлении. С 2019 года в ПФО реализуется проект по созданию КСДМ в трех пилотных субъектах – Республике Татарстан, Нижегородской и Самарской областях. Губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что регион реализовал проект в полном объеме по 5 основным направлениям: сельское хозяйство, лесной фонд и лесохозяйственная деятельность, недропользование, обращение с отходами, упорядочивание баз данных объектов недвижимости. «Самарская область имеет определенные наработанные компетенции в части построения геоинформационных систем. По этому направлению мы являемся одним из ведущих регионов не только в ПФО, но и в России благодаря многолетним наработкам и исследованиям, в первую очередь, Самарского национального исследовательского университета имени Королёва. Благодаря этому проект успешно реализуется в нашем регионе», — отметил Глава региона.

Как пояснил заместитель председателя Правительства Самарской области — руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков, в Самарской области проект по созданию комплексной системы дистанционного мониторинга основывается на базовом программном обеспечении и базовых геоданных, в состав которых входят Единая электронная картографическая основа, адресный план всей территории региона, космические снимки разрешения от 2,5 м до 10 м, полученных из Роскосмоса и открытых источников.

Константин Пресняков рассказал про технологию совмещения различных источников данных, которая называется «робот-картограф». Она применяется для задач обновления адресного плана, а также выявления данных, не внесенных в федеральные информационные системы – Государственный адресный реестр, ГИС ЖКХ, ЕГРН. В результате для каждого из обнаруженных возможных нарушений или найденных объектов проставляется статус – «законный», «незаконный», «ложный». Объекты со статусом «незаконные» уходят в блок контрольно-надзорной деятельности вне системы. Информация об «отработке» пакета поступает инициатору, в том числе в будущую КСДМ ПФО.

О прикладных задачах и направлениях Игорю Комарову доложили профильные министры, которые непосредственно работают с системой или координируют работу муниципальных образований. Министр строительства Самарской области Николай Плаксин рассказал о механизме выявления объектов ИЖС, не стоящих на кадастровом учете в базе региональной градостроительной геоинформационной системы, с целью их дальнейшего внесения в государственный кадастр недвижимости и включения в налогооблагаемую базу. Объединив адресные и геоданные об объектах ИЖС из различных источников (кадастр, государственный адресный реестр, ГИС «ЖКХ», цифровые карты и адресные планы, данные ресурсоснабжающих организаций), их связали с объектами ИЖС, для которых нет связи с записями в кадастре. Таким образом, согласно промежуточным результатам на 1 декабря 2021 года, в Самарской области было выявлено 26977 незарегистрированных объектов ИЖС. Работы по выявлению продолжаются и будут завершены в 1 квартале 2022 года. Следующий этап, который только начался, — это работа с их собственниками. Постановка на кадастровый учет защитит права собственников недвижимости, а также дополнит налоговую базу. «Собственникам незарегистрированных объектов настоятельно рекомендуем уже сейчас самостоятельно начинать работу по постановке своей недвижимости на учет. Ведь каждый, конечно, знает, на учете у него объект или нет. Поэтому надо привести все в соответствие с законом и, как говорится, спать спокойно», — сказал Дмитрий Азаров.

В ходе совещания было отмечено, что в настоящее время выполнено цифровое описание объектов учета и автоматизированное обнаружение возможных нарушений по космоснимкам на территории всего региона. Глава минстроя Николай Плаксин сообщил, что дополнительно выявлять объекты ИЖС можно, используя новые источники данных, например, аэрофотосъемку.

Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов проинформировал о том, как система мониторинга используется для контроля за состоянием лесного фонда и лесохозяйственной деятельности, недропользования, особо охраняемых природных территорий. КСДМ, в том числе, позволяет отслеживать незаконные рубки и свалки на участках лесного фонда. С помощью КДСМ министерство получает данные о локальных точках изменения лесов и территорий, в дальнейшем уточняются причины, проводится проверка на предмет соблюдения законодательства, всех норм и требований, включая по ранее разрешенным и согласованным работам третьих лиц. По аналогичной схеме ведется контроль и проверка в части недропользования.

Система мониторинга незаменима и в сельском хозяйстве. Кроме работы по составлению карт фактических границ сельскохозяйственных угодий и контуров полей, она позволяет вести учет посевных площадей, выявлять участки с опасной сорной растительностью, контролировать законность проводимых работ на каждом земельном участке, анализировать историю их использования.

КСДМ – это необходимый инструмент для выявления правонарушений в области лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, землепользования. «Так, благодаря экологическому мониторингу нам удалось выявить около 70 незаконных свалок, которые впоследствии были ликвидированы. Сейчас продолжается разбирательство в причинах их возникновения. Мы уже зафиксировали целый ряд нарушений по направлению недропользования, лесопользования, обнаружили факты незаконного использования участков сельхозназначения», — сообщил Губернатор Дмитрий Азаров.

Оценивая эффективность внедрения в Самарской области КСДМ, Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что реализация проекта крайне важна для Самарской области. «Мы уже видим практическую пользу от этой работы. Ведь те возможности, которые открывает перед нами система – это ключ к повышению эффективности по многим и многим направлениям деятельности. Это, по своей сути, создание цифрового двойника региона по наиболее важным и приоритетным отраслям экономики. Хочу поблагодарить аппарат Полпредства за совместную работу и поддержку в реализации этого проекта», — сказал Глава региона.

Игорь Комаров также отметил практическую пользу от использования системы мониторинга: «Реализация проекта по созданию комплексной системы дистанционного мониторинга уже повысила эффективность работы органов исполнительной власти, позволила получить исчерпывающую информацию об определенной территории по принципу «одного окна», создать цифровую платформу межведомственного информационного взаимодействия. Система в дальнейшем позволяет получить прирост регионального продукта, развивать бизнес и дает новые возможности для предпринимателей, которые ведут свое дело прозрачно».

По итогам совещания Полпред высоко оценил работу Губернатора Самарской области и Правительства региона в реализации этого важного проекта. «В Самарской области очень серьезно продвинулись в реализации КДСМ, работа проводится активно и продуманно. Это самая передавая и хорошо разработанная система из всех существующих в ПФО. Самарская область – молодцы», — отметил Игорь Комаров.

До конца года Правительством Самарской области будет проведена выверка данных, полученных с помощью КСДМ по разным направлениям. В дальнейшем систему будут отлаживать, оптимизировать и развивать возможности ее использования.

«В ближайшей перспективе мы ожидаем позитивный результат и усиление контроля в управлении имуществом, сельскими территориями, лесными фондами. Реализация проекта также позволит более бережно относится к тем ресурсам и имуществу, которым располагает наш регион», — сказал Дмитрий Азаров.

Фото: правительство СО