Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства

108

Новая структура правительства Самарской области станет известна в понедельник, 13 октября. Такие сроки обозначил глава региона Вячеслав Федорищев во время оперативного совещания.

«Мы долго обсуждали структуру правительства: с депутатским корпусом, представителями отраслей экономики. Сегодня, можно сказать, решение принято. Вечером будет опубликована структура, которую мы приведем в жизнь в течение ближайших нескольких месяцев. Я попрошу администрацию губернатора завтра, 15-го числа, тем коллегам, которые не вошли в состав обновленного правительства, дать двухмесячный срок на увольнение», — заявил Вячеслав Федорищев.

Масштабные обновления в региональном правительства губернатор анонсировал в конце сентября 2025 года. Однако, как пояснил глава региона, они вступят в силу только через год, в сентябре 2026 года, пишет 63.ру.