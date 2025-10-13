Я нашел ошибку
Это целый цикл встреч и занятий, призванных помочь читателям познакомиться с миром профессий.
«От увлеченности к профессии»: в Самарской областной детской библиотеке пройдет Неделя профориентации
Музыкальный проект военно-патриотических программ «ЗА НАШУ ПОБЕДУ! ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!»
В регионе пройдут концертные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи
Центральный образ – женщина с серпом в одной руке и снопом пшеницы в другой – олицетворяет стойкость, самоотверженность и несгибаемую силу духа сельских тружеников.
В Безенчуке открыли первый в регионе монумент, посвященный труженикам сельского хозяйства
За сутки в Волжском районе общая площадь горения травы составила 89 000 квадратных метров
С 10 по 12 октября в Самарской области произошло 7 лесных пожаров
В выходные в Самарской области пьяными за рулем задержаны 57 водителей
В Самаре пройдет очный региональный этап конкурса «Моя профессия – ИТ»
Стало известно, кто возглавит Новокуйбышевск до момента назначения постоянного мэра.
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства

13 октября 2025 13:41
108
Новая структура правительства Самарской области станет известна в понедельник, 13 октября. Такие сроки обозначил глава региона Вячеслав Федорищев во время оперативного совещания. 

«Мы долго обсуждали структуру правительства: с депутатским корпусом, представителями отраслей экономики. Сегодня, можно сказать, решение принято. Вечером будет опубликована структура, которую мы приведем в жизнь в течение ближайших нескольких месяцев. Я попрошу администрацию губернатора завтра, 15-го числа, тем коллегам, которые не вошли в состав обновленного правительства, дать двухмесячный срок на увольнение», — заявил Вячеслав Федорищев.

Масштабные обновления в региональном правительства губернатор анонсировал в конце сентября 2025 года. Однако, как пояснил глава региона, они вступят в силу только через год, в сентябре 2026 года, пишет 63.ру. 

