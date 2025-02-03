Губернатор Самарской области назвал приоритетом повышение производительности труда

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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в совещании по повышению производительности труда, которое провел министр экономического развития России Максим Решетников. Главы регионов обсудили итоги реализации национального проекта «Производительность труда».

В Самарской области результаты реализации нацпроекта с 2019 по 2024 год позволили 189 предприятиям добились значительных успехов: время протекания процессов сократилось в среднем на 36%, запасы незавершённого производства уменьшились на 35%, а выработка увеличилась на 32%. Общий экономический эффект только за последние три года от внедрения инструментов бережливого производства превысил 2,5 млрд рублей.

«На протяжении последних лет регион — в лидирующей группе рейтинга Минэкономразвития России по реализации проекта. По предварительным итогам 2024 года у нас второе место среди субъектов РФ. Но потенциал региона больше, и здесь нужны более серьезные усилия», - отметил губернатор Вячеслав Федорищев

Мероприятия завершившегося нацпроекта «Производительность труда» продолжит национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», который включает в себя ряд федеральных проектов: «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Развитие финансового рынка», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие конкуренции» и «Низкоуглеродное развитие».

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» выведет работу по повышению производительности труда на системный и межотраслевой уровень.

«Повышение производительности труда – приоритет для нас, в условиях кадрового дефицита именно это направление будет способствовать решению проблемы», - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Глава региона отметил, что по итогам совещания сформированы поручения Правительству Самарской области. «В рамках проекта будем более активно использовать возможности комиссии Госсовета по промышленности. В регионе большое количество оборонных предприятий, с которыми будем выстраивать системную работу и внедрять лучшие практики повышения производительности в оборонном секторе. Работу по направлению повышения производительности сделаем регулярной: региональные органы исполнительной власти будут предметно заниматься этими вопросами с представлением регулярных докладов по итогам. Производительность труда будем повышать и на госслужбе в регионе», - заявил губернатор.

Самарская область ставит амбициозную цель — рост промышленного производства на 40% к 2029 году от уровня 2022 года. Один из инструментов для роста - адресная поддержка по повышению эффективности. Среди тех, кто может ее получить - обрабатывающие производства, сельхозпредприятия, строительные и транспортные компании, организации системы ЖКХ и сферы туризма. Им достаточно подать заявку на сайте производительность.рф.

Фото: Вячеслав Федорищев