Губернатор Дмитрий Азаров вручил ключи от квартир дольщикам в Самарской области

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В среду, 12 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Тольятти вручил ключи от квартир жителям города, ранее пострадавшим от действий недобросовестного застройщика ООО «Сентябрь-два». Всего в доме по адресу улица Коммунистическая, 40, который был достроен благодаря поддержке Правительства, будут жить 168 семей.

Напомним, строительство многоквартирного дома в Комсомольском районе Тольятти застройщик ООО «Сентябрь-два» начал в 2010 году. Рамиль и Гульчачак Галеевы участниками долевого строительства стали в 2013 году. Они поверили застройщику, что быстро получат квартиры. В то время работы на объекте шли полным ходом – было построено порядка пяти этажей дома. «Когда началась стройка, мы еще гуляли по набережной Волги рядом со строящимся домом с младшим сыном в коляске. С того момента прошло уже десять лет. Вся наша семья очень долго ждала квартиру», – рассказал глава семьи.

В 2015 году работы остановились, и стройка замерла. Спустя 4 года дом был включен в реестр проблемных. После подписания соглашения по завершению строительства проблемных объектов региона между губернатором региона и Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства, дело сдвинулось с мертвой точки. Гражданам, которые оказались в ситуации двойной продажи квартир, были выплачены денежные компенсации. А по самому дому было принято решение о его достройке.

Рамиль Галеев поблагодарил Дмитрия Азарова за внимание к обманутым дольщикам с первых дней его работы в должности губернатора Самарской области. «Дмитрий Игоревич Азаров сразу, как был назначен на должность руководителя региона, провел большое совещание с дольщиками, после которого приступил к решению проблем, – напомним Рамиль Галеев. – Мне запомнилось, что в начале совещания он извинился перед всеми дольщиками за сложившуюся ситуации в регионе. После этого мы вдохновились и увидели, что действительно все подключились к решению наших проблем».

За последние пять лет Самарская область сделала большой шаг в решении проблем обманутых дольщиков. С сентября 2017 года из 88 многоквартирных домов, где были нарушены права граждан, проблема уже решена на 80 объектах. Свыше 6300 человек восстановили свои права.

Решения вопроса дождалась и Надежда Прус. «Потрясающие эмоции. Очень ждали этого события. Очень рады, что наконец-то наш дом достроился, мы ждали этого семь лет, – поделилась она своими эмоциями. – За это время у нас уже два ребенка появились – дочки. Мы очень благодарим нашего губернатора Дмитрия Игоревича за то, что он включился в эту работу, без его помощи я не знаю, когда бы мы еще получили ключи. Он все взял на свой личный контроль и благодаря этому все сдвинулось с мертвой точки, и мы получаем сейчас этот прекрасный результат. Наконец-то будем делать ремонт в нашей квартире и уже мечтаем туда переехать скорее. Будем наблюдать шикарные восходы, пить кофе, любоваться видами».

Новоселов – жителей Тольятти – с радостным событием в их жизни поздравил губернатор Дмитрий Азаров. «Понимаю, насколько эти квартиры долгожданные. И много пришлось пройти в поиске оптимального решения, которые привели к результату, – подчеркнул глава региона, обращаясь к новоиспеченным собственникам жилья. – 168 обманутых дольщиков, банкротство строительной организации, уголовные дела, подписание соглашения с Фондом по защите прав обманутых дольщиков, поиск решения, передача имущества, земельных прав, и наконец мы это сделали – реализовали проект».

Глава региона поблагодарил тольяттинцев за терпение, ожидание завершения строительства и за тяжелый путь, пройденный вместе. «Он непростой, было много переживаний и тревог. Много усилий потребовалось для того, чтобы сегодня вручить ключи, – отметил руководитель области. – Я очень рад тому, что Самарская область в основном уже справилась с задачами обеспечения квартирами обманутых дольщиков». По поручению Дмитрия Азарова до конца текущего года планируется полностью решить вопрос по всем оставшимся проблемным объектам и обманутым дольщикам.

Глава региона поблагодарил руководство федерального Фонда по защите прав обманутых дольщиков, сотрудников областного минстроя и строителей за слаженную работу. «Я очень надеюсь, что квартиры будут наполнены радостным детским смехом и в этом доме будут царить уют, забота, любовь», – отметил губернатор.

Фото: пресс-служба правительства СО