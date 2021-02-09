Губернатор - активу ТОС: «Вы - люди, на которых можно рассчитывать в самой сложной ситуации»

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Глава региона Дмитрий Азаров проводит расширенное заседание Совета по территориальному общественному самоуправлению при Губернаторе Самарской области.

Напомним, Совет был создан в прошлом году по инициативе руководителя области и сегодня объединяет все ТОСы региона.

На связи в режиме ВКС - две тысячи активных жителей региона, которые занимаются самыми насущными вопросами, помогают населению решать коммунальные, бытовые проблемы, претворять в жизнь проекты по благоустройству.

«Сегодня мы проводим встречу с людьми, которым совершенно точно не все равно, что происходит в Самарской области, в отдельных городах, посёлках, в конкретном микрорайоне. Наши ТОСЫ - безусловно, остаются ключевым звеном общественного самоуправления и в нашем регионе, и в России в целом»,- отметил Губернатор, открывая встречу. Несмотря на то, что ТОСы активно делятся позитивным опытом, цель этой встречи, о которой сразу заявил Губернатор - разговор о сложно решаемом. «Самое главное - услышать друг друга, понять, что не так, где нам требуется поправлять ситуацию. Я настроен на честный, и, надеюсь, заинтересованный разговор. Требуется проанализировать, как строится взаимодействие ТОС с органами местного самоуправления как исполнительной, так и представительной власти».

Глава региона подчеркнул, что рассчитывает на совет ТОС в получении объективной, честной информации о положении дел на местах.

«Как и в предыдущие годы, рассчитываю на вас, лидеров общественного самоуправления. Мы в Правительстве региона фиксируем, что не всегда Главы муниципальных образований, депутаты чутко реагируют на те предложения, запросы, которые сегодня есть от общественников - на мой взгляд, зачастую просто недопонимая роль общественного самоуправления. Моя позиция здесь давно известна: как и 10 лет назад, когда я работал в должности главы городского округа Самара, я всегда за прямой и честный диалог».

Губернатор подчеркнул: зачастую старшие по домам, активисты ТОС гораздо лучше знают реальную ситуацию на территории, чем главы муниципальных образований. «С этим мне приходится сталкиваться в последнее время достаточно часто. Отчеты, которые я зачастую слышу от руководителей муниципалитетов, к сожалению, часто не соответствуют действительности, а реагирование на запросы ТОСов, старших по домам нередко носят формальный характер. Я намерен выстроить прямой диалог с общественным самоуправлением, со старшими по домам, для того чтобы получать достоверную, не лакированную информацию о том, что происходит на конкретной территории».

Уже сегодня на встрече активисты ТОС высказались о целом ряде проблем. Это оплата коммунальных услуг, транспортная доступность посёлков, ремонт дорог и многое другое.

Отдельно отметим, что задать напрямую вопрос губернатору сегодня могли все участники по сотовому телефону. Номер был в начале встречи всем озвучен Дмитрием Азаровым. Встреча продолжается.