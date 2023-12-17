Группа избирателей из Самарской области поддержала выдвижение Путина на выборах в 2024 году

166

Участники группы избирателей единогласно поддержали выдвижение действующего президента России Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства в марте 2024 г. Собрание состоялось вчера в Москве. В состав группы вошли более 750 человек - люди разных возрастов и профессий. Среди них были и представители Самарской области. Они рассказали, почему поддерживают российского лидера и какие надежды связывают с его победой на выборах.

От Самарской области в собрании приняли участие президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов, председатель Совета регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Самарской области Кристина Гнатюк, глава Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян, член Общественной палаты РФ, директор фонда «Звезда и Лира», региональный руководитель Комитета семей воинов Отечества Екатерина Колотовкина, председатель общественной организации «Союз народов Самарской области» Ростик Хугаев, ректор Самарского государственного технического университета Дмитрий Быков, исполнительный директор благотворительного фонда «ЕВИТА» Ольга Шелест и другие видные деятели и представители общественности региона.

«Вчера во время собрания была потрясающая атмосфера. Среди участников мероприятия были люди различных профессий, разных поколений, но одинаково небезразличные к будущему России, ее судьбе, ее развитию, люди, стремящиеся идти вперед под началом нашего лидера Владимира Владимировича Путина. Когда зазвучал гимн Российской Федерации, многие пели, и чувствовалось единение, сплоченность вокруг президента и понимание, что только Владимир Владимирович может продолжить воплощать те решения и идеи, которые им были приняты и заложены, продолжить поступательное движение России вперед», - рассказал участник собрания ректор Самарского государственного технического университета Дмитрий Быков.

Владимир Путин является лидером и авторитетом для тех, кто сегодня с оружием в руках защищает Родину и тех, кто поддерживает их здесь, в тылу.

«Владимир Путин – лидер, консолидирующий всё общество, - сообщила в своих соцсетях по итогам собрания член Общественной палаты РФ, директор фонда «Звезда и Лира», региональный руководитель Комитета семей воинов Отечества Екатерина Колотовкина. - Его поддерживают самые разные поколения граждан. В состав инициативной группы вошли представители самых разных сфер жизни: ветераны и участники спецоперации, общественные деятели и активисты Народного фронта, врачи и специалисты в сфере образования, журналисты и военкоры, спортсмены и артисты, промышленники и предприниматели. А самое главное, с нашим президентом Жены и Мамы участников СВО. Общее между участниками инициативной группы – безусловный патриотизм, понимание и поддержка целей спецоперации, искренняя вера в будущее России и стремление внести свой вклад в это будущее. Победу в СВО, успешное развитие страны, защиту общего будущего они связывают с действующим Президентом России, Верховным Главнокомандующим Владимиром Путиным».

«Это был важный день в моей жизни. Я стала частью Команды Путина, - поделилась Ольга Шелест. - Это большая честь - быть вместе с лидерами общественного мнения и понимать, что ты стоишь на пороге значимого события для всей страны. Я уверена, что взятый Владимиром Путиным курс на развитие России, должен быть продолжен».

Исполнительный директор благотворительного фонда «ЕВИТА» отметила изменения, которые происходят в сфере помощи семьям с детьми-инвалидами: «Я 5 лет системно и глубоко занимаюсь помощью тяжелобольным детям, и вижу, как за эти годы меняется законодательство в помощь семьям с детьми-инвалидами, сколько появилось новых мер социальной поддержки. Все это действительно облегчает жизнь таким семьям. Я как мама такого ребенка и директор благотворительного фонда знаю это наверняка».

«Владимир Путин доказал, что он способен объединить страну, способен принимать важные стратегические решения даже в самые непростые периоды. Вчера я еще раз убедилась: Россия – сильная страна, мы действительно непобедимы. У нас есть лидер, который ведет за собой, и рядом с ним тоже сильные люди, которые его поддерживают, всегда готовы подставить плечо и вместе вести страну к развитию», - добавила Ольга Шелест.

Владимир Путин ведет нашу страну к новым победам – уверена председатель Совета регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Самарской области Кристина Гнатюк.

«Сегодня многим удалось высказаться в поддержку нашего Президента. Каждый выступающий рассказывал о возможностях, которые существуют в нашей стране абсолютно в разных направлениях, о поддержке нашим лидером различных категорий жителей России. Безусловно всех участников собрания объединила благодарность и вера в нашего Президента. Все это еще раз показывает, что Владимир Владимирович ведет нашу страну только вперед, к постоянному развитию и новым победам! В завершение собрания мы приняли единогласное решение о выдвижении действующего Президента Владимира Владимировича Путина на выборы главы государства, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Тем самым сегодня, одной большой командой нашего Президента, мы официально начали его избирательную кампанию!», - отметила она.