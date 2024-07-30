Госдума приняла закон, позволяющий легализовать майнинг криптовалют в России

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Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволит с ноября легализовать в России майнинг криптовалют, передает РИА Новости.

В законе закреплены порядок и условия ведения такой деятельности. Заниматься майнингом будут вправе российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры РФ. Россияне, не являющиеся ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством РФ лимиты энергопотребления. Юрлица и ИП будут праве осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры после включения в реестр таких операторов, который также будет вести Минцифры.

Не смогут заниматься майнингом ИП, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, против госвласти, либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления; включенные в перечень террористов и экстремистов; а также юрлица, имеющие подобных лиц среди учредителей (участников), бенефициаров и руководителей.

Юрлицам и ИП запрещается совмещать майнинг цифровой валюты с деятельностью по передаче электроэнергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, производству или купле-продаже электроэнергии.

Согласно закону, иные требования к деятельности майнеров, в том числе к участникам майнинг-пула, будет утверждать правительство РФ по согласованию с Банком России.

Кабмин самостоятельно будет устанавливать требования к деятельности оператора майнинговой инфраструктуры, характеру и объему его услуг. Также правительство сможет вводить запрет на майнинг в отдельных регионах или на их отдельных территориях и устанавливать особенности введения полного или частичного ограничения режима энергопотребления майнерами.

Нарушение запрета и ведение майнинга без включения в соответствующие реестры может повлечь "уменьшение максимальной присоединенной мощности вплоть до полного отсоединения энергопринимающих устройств" нарушителя от электросети, причем без возврата ранее внесенной платы за техприсоединение. Такие решения будет принимать суд.

Большинство норм о майнинге начнет действовать с 1 ноября 2024 года.