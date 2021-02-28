Главред The National Interest заявил, что Россия не пойдет на уступки времен Горбачева

87

Россия хотела бы снятия западных санкций и установления конструктивных и даже партнерских отношений с США, однако не пойдет для этого на односторонние уступки и согласится выстраивать подобные взаимоотношения только на собственных условиях, передает ТАСС. Такое мнение выразил в опубликованной в журнале The National Interest статье его генеральный директор, американский политолог Дмитрий Саймс.

"Будущее отношений США и России - это в значительной степени выбор Америки. Если Соединенные Штаты не смогут согласиться ни на что, кроме неоспоримой гегемонии, то Россия, несомненно, станет серьезным препятствием и будет готова бросить им вызов", - убежден эксперт.

По его мнению, санкции могут быть "полезным инструментом" для Вашингтона, если цель их не просто "изолировать и ослабить Россию", а попытаться "сделать поведение России более гибким".

Он полагает, что в Москве хотели бы, чтобы западные санкции были сняты. "Однако, чтобы этот подход работал, нельзя ожидать, что Москва пойдет на серьезные уступки в тщетной надежде, что Запад сделает встречные шаги позже", - отметил он. По словам Саймса, такой сценарий был бы похож на то, что произошло в конце 1980-х годов "во времена [Михаила] Горбачева". "Настаивать на том, чтобы Москва повторила то, что многие россияне считают провальным и унизительным подходом, значило бы путать желаемое с действительным", - убежден политолог.

По его мнению, Москва стремится к "более конструктивным, даже партнерским отношениям с Соединенными Штатами", однако выстраивать такие отношения она станет лишь "на собственных условиях".

"Какие бы ни были ее намерения, Россия остается важной страной для Америки, а по одному ключевому критерию - самой важной страной: это единственная страна, которая способна физически уничтожить Соединенные Штаты", - напомнил также Саймс.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС