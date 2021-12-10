Гимн подвигу «запасной столицы»: в Самаре открыли стелу «Город трудовой доблести»

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Стела «Город трудовой доблести» украсила Аллею Трудовой славы в Самаре. 80 лет назад - 10 декабря 1941 года - взлетел первый самолёт Ил–2, выпущенный эвакуированным в Куйбышев заводом. На центральной части монумента с одной стороны - легендарный самолет ИЛ-2, а с другой - военный Парад 1941 года в Куйбышеве, продемонстрировавший мощь русского оружия.

На открытие стелы специально прибыл полпред президента в ПФО Игорь Комаров.

«Почетное звание «Город Трудовой Доблести» уже присвоено 44 городам Российской Федерации и 14 из них расположены в Приволжском федеральном округе. Трудовой подвиг народа, важнейшие страницы нашей общей, исторической памяти о Великой Отечественной войне. В годы войны люди работали, не покладая рук, не жалея себя, на пределе человеческих сил - у станков, по 20 часов. В холод и голод стояли старики, женщины и дети. Тыл обеспечивал победу на фронтах этой страшной войны.

Мы помним о каждом, кто работал в тылу. Чтим их память и благодарны за мирную жизнь сегодня. Убеждён, что боевой и трудовой подвиг наших ветеранов – это фундаментальная основа воспитания настоящих патриотов своей страны. Желаю крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой и всего самого доброго вам и вашим близким», - сказал полпред президента в ПФО Игорь Комаров.

«Каждый второй ушедший на фронт с Куйбышевской, ныне Самарской области, не вернулся. 258 жителей Куйбышевской области удостоены звания Героя Советского Союза. 41 человек стал полным кавалером Ордена Славы. Те, кто остался в тылу, проявили не меньшую самоотверженность», - напомнил секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров.

«Я хочу отметить, что только в 1942 году количество, выпускаемой промышленной продукции увеличилось в пять раз на территории Куйбышевской области по сравнению с годом 1940, а к 45 году уже в 11 раз. За годы войны заводы города выпустили не только самолеты, но ещё и 70 тысяч миномётов, 44 миллиона подшипников для легендарных «Катюш», корпуса мин, боеприпасов. Конечно, в тот момент решались важнейшие стратегические задачи, и они ложились на всех тружеников: на тружеников наших заводов, тружеников села, транспортной отрасли», - отметил Азаров.

«Куйбышевцы собирали средства для строительства на них военной техники и передавали её армии, фронту. За трудовой подвиг в годы войны были награждены орденами пять тысяч работников промышленности, транспорта, сельского хозяйства, более 240 тысяч человек медалью за Доблестный Труд в Великую Отечественную войну. Всего Куйбышевская область дала 312 Героев Социалистического труда, 11 полных кавалеров Ордена Трудовой Славы. Всё, что было сделано нашими земляками в годы войны, трудно переоценить», - подчеркнул глава региона.

Дмитрий Азаров напомнил, что на первом подписном листе стояла подпись Героя Советского Союза Владимира Ивановича Чудайкина.

«Владимир Иванович не дожил до этого дня. Наш легендарный герой, последний герой. Сегодня открытие стелы, этого мемориала – это, конечно, дань памяти и уважения ему – человеку, который много сделал для того, чтобы это решение состоялось».

«Я горжусь тем, что звание «Город Трудовой Доблести» присвоено не только Самаре, но ещё в этом году и городу Сызрань. Я уверен, что все мы вместе сделаем всё для того, чтобы сохранить в веках память о боевом и трудовом подвиге наших предков. Нам есть на кого ровняться в своей работе. У нас есть светлые маяки достижения самоотверженности, героизма, на которые я уверен будут ровняться поколения и поколения жителей Самарской области. Именно это героическое поколение обеспечило нам мирное небо над головой, суверенитет нашей Родины, право на мирный труд. Труд во имя и во благо нашего Отечества. Я поздравляю всех с этим знаменательным событием», - сказал секретарь Самарского регионального отделения «Единой России» Дмитрий Азаров. Именно он стал инициатором голосования за присвоение областной столице почетного звания «Город трудовой доблести».

Поддержали присвоение почетного звания более 714 тысяч жителей в ходе голосования, организованного Самарским отделением партии. Также при поддержке партийцев был создан сайт «Самара-Доблесть.рф» для сбора подписей в режиме онлайн. В мае единороссы, общественники и почетные граждане Самары приняли участие в закладке первого камня в основании мемориала в память о трудовой доблести самарцев. Теперь стела заняла свое законное место – и на аллее Трудовой Славы, и в сердцах сотен тысяч самарцев.

Единороссы, общественники, историки, краеведы, историки и архитекторы – все ждали этого дня с нетерпением. Особенно – ветераны.

Первую подпись поставил Секретарь Генсовета Партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Вместе с ним за доблесть родного города расписался и Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Чудайкин. Его не стало в прошлом году.

Депутат Госдумы ФС РФ Александр Хинштейн, координатор партийного проекта «Историческая память» -тоже был среди тех, кто первым оставил свой автограф в подписном листе «За Самару - Город трудовой доблести!»

«Сегодня мы восстанавливаем историческую справедливость. Открывая эту величественную стелу, мы ещё раз подчёркиваем ту роль, то значение, которое в годы войны сыграли наши предки, сыграл трудовой Куйбышев, трудовая Куйбышевская область без которой 9 мая просто бы не наступило бы Победы. Вслед за городами героями, городами воинской славы на карте нашей страны появляются «Города Трудовой Доблести». Ибо без тыла нет фронта и нет Победы», - сказал координатор федерального партийного проекта «Историческая память», депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.

Парламентарий напомнил, что партия «Единая Россия» и в Самаре, и в других городах – претендентах организовала массовый сбор подписей. Более полумиллиона жителей выступили за присвоение городу этого высокого и почётного звания. Неслучайно, в числе первых городов, удостоенных этого высокого звания, прозвучало имя Самары. Сегодня на карте России уже 44 Города Трудовой Доблести. Миллионы жителей поддержали это присвоение и это очень важно, и знаково для нас, подчеркнул Хинштейн.

«Открывая эту стелу, мы ещё раз подчёркиваем, какое огромное значение, роль сыграл Куйбышев в истории войны, истории Победы. Я уверен, что здесь всегда будут люди, здесь всегда будут вспоминать о тех годах и днях, которые довелось пережить 80 лет тому назад. Ровно 80 лет назад Куйбышев стал запасной столицей нашей страны. Этот высокий уровень обязывает нас соответствовать ему» - отметил депутат Госдумы ФС РФ, координатор партийного проекта «Историческая память» Александр Хинштейн.

Памятный знак, посвященный подвигу жителей «запасной столицы» в годы войны видно издалека и со всех сторон. Самарская стела высотой в 26 с половиной метров выполнена из стекла и металла. Обрамляют конструкцию 10 информационных пилонов, выполненных в технике графического коллажа.

Открытие этого мемориала станет еще одной вехой, восстанавливающей историческую справедливость, подтверждающей память и уважение потомков нашим отцам и дедам, ковавшим Великую победу – в тылу и на фронте. Это дань трудовому подвигу наших земляков, уверены в Самарском региональном отделении партии «Единая Россия».

Напомним, почетное звание «Город трудовой доблести» присвоено Самаре 2 июля 2020 года Указом Президента РФ, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"