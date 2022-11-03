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Генерал-майор Линьков назначен врио командующего ЦВО

3 ноября 2022 23:09
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Ранее Линьков занимал должность начальника организационно-мобилизационного управления ЦВО.

Генерал-майор Александр Линьков назначен исполняющим обязанности командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО), пишут "Известия". Об этом 3 ноября сообщили ТАСС в пресс-службе округа.

В этом качестве Линьков присутствовал на встрече полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева с гражданскими активистами округа, которая состоялась ранее в этот день.

Ранее Линьков занимал должность начальника организационно-мобилизационного управления ЦВО.

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов России. В его состав также входят 201-я военная база в Таджикистане, объединенная военная база в Киргизии и подразделения на территории Казахстана. Штаб округа находится в Екатеринбурге.

 

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

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