ГД приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников СВО

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Госдума приняла 28 сентября закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников специальной военной операции (СВО) на Украине, пишут "Известия".

Документ был принят сразу во втором и третьем чтениях.

Законопроект определяет порядок предоставления заемщикам льготного периода, в течение которого можно приостановить или уменьшить платежи по кредитам. Льгота, согласно документу, будет действовать только на срок военной службы.

Подчеркивается, что речь идет об обязательствах по кредитному договору, заключенному до мобилизации или до дня участия в спецоперации, если речь идет о контрактниках. Аналогичное право предоставят и членам семей мобилизованных граждан и контрактников.

Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября. После этого законодатели включились в работу по предоставлению различных льгот и преференций мобилизованным гражданам.

В частности, призванные военнослужащие освобождаются от налога на имущество: квартиру, дом, гараж. Льгота распространяется на один объект каждого вида. В числе привилегий, положенных мобилизованным, есть и социальные льготы, такие как бесплатный проезд, путевки в санаторий и лекарства.

Кроме того, ГД 27 сентября одобрила поправку в Трудовой кодекс о сохранении рабочих мест за мобилизованными на военную службу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев