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Фарит Мухаметшин о послании Президента России: "Было высказано много интересных идей по программе развития регионов" 

21 апреля 2021 20:30
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На мероприятии, которое в этом году длилось 78 минут, присутствовал член Совета Федерации ФС РФ – представитель от Самарской области Фарит Мухаметшин.

В среду, 21 апреля, Президент России Владимир Путин обратился с ежегодным Посланием к Федеральному собранию. Глава государства значительное время посвятил  демографии, поддержке семьи, экологии, образованию. 

 На мероприятии, которое в этом году длилось 78 минут, присутствовал член Совета Федерации ФС РФ – представитель от Самарской области Фарит Мухаметшин. Он отметил важность высказываний главы государства о программе развития регионов.

Фарит Мухаметшин подчеркнул:

"Поскольку я – сенатор РФ, для меня очень важно было высказывание Президента по программе развития регионов. Что одна из наиболее важных задач сегодня – это как раз оказание содействия со стороны Правительства, федеральных органов власти развитию регионов страны. В этом плане много было высказано интересных идей на перспективу: по финансированию крупных проектов, по инвестированию. Это и выделение определенных льготных кредитов для развития как крупного, так и малого бизнеса. Мы будем более подробно это обсуждать. В пятницу состоится заседание палаты Совфеда, и, полагаю, эти вопросы будут еще раз подняты. Думаю, мы сообща будем прорабатывать вопросы оказания содействия в реализации этих больших программ". 

 Также сенатор отметил успехи Самарской области в развитии межрегионального сотрудничества. Губерния взаимодействует в разных сферах не только со своими ближайшими соседями, но и с другими государствами. К примеру, с Белоруссией и Узбекистаном. 

Фарит Мухаметшин добавил

"Хотелось бы выделить развитие в Самарской области межрегионального сотрудничества. Приведу два примера: приезд делегации Белоруссии в Самару. В течение нескольких дней дипломаты знакомились с нашими возможностями. По итогам был выработан широкий протокол трехлетней совместной работы. Второй пример – развитие межрегиональных связей с Республикой Узбекистан. Как раз буквально на днях завершилась выставка в Ташкенте самарской экспозиции. Также на базе наших инициатив был открыт Дом торговли России. Такой же центр в Самаре даст возможность резкому увеличению торгово-экономических, инвестиционных и других направлений на уровне уже среднего и малого бизнеса".

 

Теги: Послание сенатор

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