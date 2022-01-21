«Единая Россия»: Реформирование муниципальной власти повысит ее ответственность перед людьми

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Законопроект о муниципальной власти носит всеобъемлющий характер и создает систему местного самоуправления в системе публичной власти в стране. Его основная задача - учесть все нюансы, которые отражаются на жизни людей, отметил секретарь Пензенского отделения «Единой России», губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на заседании экспертного круглого стола, посвященного обсуждению законопроекта, который прошел в Совете Федерации 20 января.

«Реализация закона по местному самоуправлению должна приводить к тому, чтобы повседневная жизнь, быт граждан менялись в лучшую сторону. От наших усилий - от экспертного обсуждения закона, от того, когда он будет принят и подписан Президентом, а также его дальнейшей реализации - зависит жизнеустройство, быт граждан, их включенность в систему решения местных проблем», - подчеркнул Олег Мельниченко.

С ним согласился председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, зампредседателя Высшего Совета всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Вячеслав Тимченко.

«При реализации инициативы нужно сделать акцент на присутствии в каждом населенном пункте представителей территориального управления, администрации, которые непосредственно смогут решать вопросы в интересах жителей. От этого повысится эффективность и результативность деятельности органов местного самоуправления», - уверен он.

Олег Мельниченко в свою очередь предложил развивать институт старост в муниципальных округах.

«Староста, который выдвинут населением и назначен главой округа, получит возможность работать на возмездной основе. Таким образом мы в каждом населенном пункте получаем представителей органов местного самоуправления и организуем практически ежедневную связь с населением», - пояснил секретарь регионального отделения «Единой России».

Участники дискуссии подчеркнули, что муниципальная власть должна оставаться самым близким к населению уровнем публичной власти. А реорганизация муниципалитетов не повлечет за собой ликвидацию социальных учреждений и их доступность для граждан сохранится.

Законопроектом предполагается сохранение трех видов муниципальных образований: городской округ, муниципальный округ, внутригородская территория города федерального значения. Муниципальные образования, соответствующие этим критериям, будут являться муниципальными округами. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе сохраняются их внутригородские муниципалитеты.

Территории муниципальных образований также будут определяться с учетом исторических и других местных традиций. Это позволит учесть в ходе реформы интересы жителей во всех регионах страны.

В свою очередь, руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Новгородской области Николай Цветков в своем выступлении отметил, что сегодня молодые люди воспринимают работу органов местной власти как набор востребованных сервисов, который важно сохранить. Также при переходе к одноуровневому управлению важно обратить внимание на межселенные, труднодоступные и отдаленные территории.

«Эти территории переходят под юрисдикцию более крупных территорий и им будет тяжело «дотянуться» дистанционно до того, чтобы решать вопросы отдаленных территорий. Например, на территории Псковской области на территории Талабских островов в акватории Псковского озера создавалось административное образование именно для того, чтобы решать вопросы на местах и обеспечивать инициативы граждан», - пояснил он.

Также участники круглого стола предложили тиражировать практику организации общественных советов на местах. Как рассказал исполнительный директор Совета муниципальных образований Пермского края Александр Русанов, в них входят старосты, председатели ТОСов, активные местные жители.

«На этих площадках рассматриваются вопросы развития населенных пунктов. Эта практика довольно успешно себя показала, и мы планируем расширять ее на всю территорию Пермского края», - отметил он.

В заключение Олег Мельниченко отметил, что при переходе на новую модель самоуправления речь не идет о сокращении муниципальныхслужащих и реорганизация муниципалитетов приведет к улучшению системы оплаты их труда, что стимулирует приток кадров.

Напомним, законопроект об общих принципах организации самоуправления является одним из этапов создания системы единой публичной власти, выстроить которую предложил Президент. До 19 января документ проходил обсуждение в регионах. Инициатором обсуждений выступила «Единая Россия».

Новый законопроект упростит механизм местного самоуправления и доступ граждан к нему, считает профессор Самарского университета Виктор Полянский. По его словам, этот проект закона должен заменить действующий – о принципах организации местного самоуправления.

«Я поддерживаю этот проект закона как идею, как формат. Его нужно внимательно посмотреть, возможно, что-то усовершенствовать. Но если он заменит на такой глубокой, продуманной и хорошо проанализированный основе ныне действующий закон, то я думаю, что это должно быть благом. Проект документа очень объемный – двести с лишним страниц. Это проблемно для граждан, однако если он будет стабилен, то, как и Гражданский кодекс, со временем будет понятен всем», -считает самарский ученый и общественный деятель.

Как ранее отметил руководитель фракции партии в Госдуме Владимир Васильев на одной из таких дискуссий в Твери, при проведении муниципальной реформы необходимо советоваться с людьми, чтобы они были в курсе предстоящих изменений.

Проект закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» внесли в Госдуму председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и Павел Крашенинников в декабре 2021 года. Он направлен на совершенствование организации местного самоуправления в Российской Федерации и подготовлен в развитие положений Конституции о единой системе публичной власти.

Основная часть положений законопроекта должна вступить в силу 1 января 2023 года. При этом до 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления.