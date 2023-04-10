Достойное образование - залог технологического суверенитета страны: Дмитрий Азаров выступил на Областной студенческой научной конференции

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил на Областной студенческой научной конференции, которая проводится в губернии почти полвека. Поделиться знаниями, опытом и разработками собралось порядка 3000 участников.

В своем приветственном слове губернатор отметил: "Рад, что могу поприветствовать организаторов и участников пленарного заседания Самарской областной студенческой научной конференции. И конечно, в первую очередь хочу выразить благодарность Совету ректоров, лично Геннадию Петровичу Котельникову за неизменное внимание к развитию студенческой науки. Именно Совет ректоров является главным организатором, вдохновителем научной конференции".



Глава региона отметил, что большая наука начинается уже даже не со студенческой скамьи. В Самарской области способствуют тому, чтобы научные исследования охватывали детей еще в дошкольном возрасте. Многое делается для того, чтобы у ребят всех возрастов формировалась устойчивая тяга к научным знаниям.



- Понимаю, что не все вы продолжите свою работу именно в области науки - будете работать на различных предприятиях, в учреждениях, надеюсь, именно Самарской области, - но эту заинтересованность в научных знаниях пронесете через всю жизнь. На всю жизнь получите навыки научного поиска, умение анализировать и делать выводы, работать с источниками, отделять зерна от плевел. А тем из вас, кто выберет научную работу делом жизни, желаю успехов и в этой деятельности.



Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область на сегодняшний день является одним из сильнейших научно-образовательных центров страны. Активно развиваются учебные заведения по самым разным направлениям и специализациям. Ключевые вузы 63-го региона имеют статус опорных, активно участвуют в программах федерального Правительства, таких как "Приоритет 2030". Несколько вузов стали победителями федерального проекта "Передовые инженерные школы".



Глава региона подчеркнул, что успешно осуществляется деятельность научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего", который признан Правительством РФ одним из лидеров среди всех НОЦ страны.



"Коллеги, совсем недавно я участвовал в заседании правительственной комиссии по созданию в Самарской области международного межвузовского кампуса. Вы знаете, что мы приступаем к реализации такого проекта, очень важного для нашего региона, да и для всей страны. Конечно, я уверен, что он будет содействовать развитию нашего региона, научных знаний - в этом у меня нет никаких сомнений", - заявил губернатор.



Дмитрий Азаров добавил, что во время заседания правительственной комиссии министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отдельно отметил 63-й регион, подчеркнув, что Самарская область участвует абсолютно во всех программах ведомства: "И это не случайно, мы действительно стремимся к этому академическому, научному лидерству. И я уверен, что с вашей помощью будем завоевывать все новые и новые высоты".



Губернатор напомнил, что кампус на 5000 мест предусматривает размещение студентов в общежитии, а в дальнейших планах - увеличить число студентов до 8000 мест. Основная направленность кампуса - сфера IT. Уже есть предварительная договоренность об индустриальном партнерстве самарского НОЦ с крупнейшими госкорпорациями страны. Заключено соглашение со Сбером об открытии в Самаре "Школы XXI", где будут готовить высококвалифицированных IT-специалистов с перспективой дальнейшего трудоустройства в регионе. По модели "Сириуса" в областном центре работает центр одаренных детей "Вега" - его площадку также планируют организовать на базе кампуса.



"Наша стратегическая цель, конечно, - объединить научные разработки вузов с потребностями индустриальных партнеров, конкретных промышленных предприятий. Только так мы добьемся решения ключевой задачи, поставленной Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, по обеспечению технологического суверенитета РФ и выполнения, конечно же, тех задач, которые стоят сегодня перед нашей страной. Для нас крайне важно, чтобы каждый из вас получил достойное образование, научился воплощать в жизнь самые смелые научные идеи, планы, творить и менять мир к лучшему. А мы постараемся создать для этого все условия. Также рассчитываю, что, получив достойное образование, вы будете применять свои знания и навыки на благо нашего родного края, а значит, и всей страны", - подчеркнул глава региона.



Дмитрий Азаров пожелал участникам успешной учебы, профессионального роста и стремления к новым вершинам, а также успешного проведения Самарской областной научной конференции.



Председатель Самарской губернской думы, академик РАН, глава Совета ректоров Геннадий Котельников подключился в режиме ВКС и поприветствовал участников конференции.

Он отметил, что следующий год будет юбилейным. В 2023-м Областная студенческая научная конференция проводится в 49-й раз. Даже во время пандемии встречи проходили в онлайн-формате. Академик РАН поблагодарил губернатора за личное участие в конференции, несмотря на плотный график работы, а также за всестороннюю поддержу конференции.



Глава Совета ректоров подчеркнул важность научных разработок самарских вузов. Например, созданные в СамГМУ эндопротезы.



"Все эндопротезы, предназначенные для всех суставов человека, которые закупали в основном за рубежом, теперь будут производиться здесь, у нас, на базе медицинского университета", - заявил Геннадий Котельников.



В Год педагога и наставника, объявленный Владимиром Путиным, академик РАН подчеркнул важность роли наставничества:



"Оно помогает в формировании профессионалов, ведь сейчас, по сути, во всех отраслях не хватает профессионалов, мастеров своего дела. И наставничество поможет решить эту проблему - сформировать профессиональные кадры во всех сферах. Это поможет совершенствовать отечественную систему образования".



В завершение губернатор Самарской области особо отметил масштабы конференции: "Она продлится 12 дней, заявлена 161 секция и подсекция. Уверен, что каждый найдет для себя что-то интересное и возьмет на вооружение идеи, а может, присоединится к проектам, которые уже реализуются. Ну и, конечно, поделится своими знаниями и приобретет коллег, товарищей для совместных разработок".



Дмитрий Азаров поручил доложить ему по итогам конференции о главных достижениях и идеях, которые требуют поддержки, в том числе со стороны главы региона.



Отметим, что Областная студенческая научная конференция проводится с 1974 года и призвана повышать уровень подготовки молодых специалистов. В рамках отборочного этапа в оргкомитет поступило около 3200 заявок на участие. Сама конференция продлится с 10 по 21 апреля. Будет работать 161 секция (подсекция), в том числе 7 - впервые, сообщает sovainfo.ru.

Фото: Юлия Рубцова