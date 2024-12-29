Доклад Вячеслава Федорищева об основных итогах социально-экономического развития региона за 2024 год на внеочередном заседании Самарской Губдумы

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Уважаемые коллеги, мы приняли для себя решение, что будем подводить итоги года не в апреле года последующего, когда выходит статистика, не летом, как в этом году подводили итоги года 2023-го. Будем подводить итоги буквально в крайний рабочий день года уходящего. Все тенденции нам понятны, фактология понятна, кто мы и где мы находимся по отношению к другим субъектам — понятно, поэтому этого достаточно, чтобы сделать выводы о том, как мы провели год, и уж точно достаточно, чтобы поставить для себя, для коллективов, в которых мы работаем, стратегические задачи на год последующий.

Начнем с бюджета. Я бы хотел отдельно поблагодарить всех депутатов за активное сотрудничество при подготовке бюджета Самарской области. При нашей первой его корректировке в июне этого года мы смогли дополнительно найти 21,5 млрд рублей, которые были направлены на поддержку участников специальной военной операции, развитие инфраструктуры общественного транспорта, ремонт и капремонт автомобильных дорог, в том числе во дворах, развитие системы здравоохранения (зарплаты медработникам, капитальные ремонты больниц и поликлиник), дополнительное обеспечение жильем детей-сирот (283 квартиры), капремонт многоквартирных домов, в том числе замену лифтов (приняли решение 7 тысяч лифтов заменить в ближайшие три года и, коллеги, мы с вами это сделаем. Договоренность о том, кто будет локализовывать производство лифтов в Самарской области, уже достигнута).

Также масштабная коллективная работа была проведена при формировании бюджета области на предстоящие три года. Считаю, что нам удалось принять сбалансированный и социально ориентированный бюджет.

В этом году многих результатов удалось достичь благодаря реализации действующих национальных проектов. Мы реализовали 50 региональных проектов в рамках 15 нацпроектов, и преобладающее большинство показателей, установленных на 2024 год, будут исполнены (это 141 из 148 показателей). Цифры здесь не так важны, как важен дух. Вы знаете досконально обстановку. У нас многие капитальные объекты ушли вправо, уходили вправо последовательно по годам, потом перешли очень далеко вправо. Это качество нашей работы последних лет, мы его будем выправлять.

Безусловный приоритет этого года, объявленного Президентом Российской Федерации Годом семьи, – совершенствование семейной политики и народосбережение. За прошедшие 12 месяцев в регионе состоялось свыше 3 тысяч мероприятий, участниками которых стали более 1 млн жителей. В развитие объявленного Президентом Года семьи приняли решение о разработке стандарта поддержки семей на предприятиях нашего региона. Сегодня такой стандарт разработан, согласован Союзом работодателей и проходит этап пилотирования. Аналогичным образом построили работу с вузами. Разработан проект регионального стандарта поддержки студенческих семей.

Нами было принято решение о том, что 2025 год в Самарской области в дополнение к Году Защитника Отечества, который установил Президент России, станет Годом многодетной семьи, а все последующее десятилетие – Десятилетием многодетных семей. То есть поддержка семей с детьми станет основным приоритетом нашей с вами деятельности. На настоящий момент мы предоставляем 39 мер социальной поддержки. Они охватывают 229 тысяч семей. Всего в 2024 году на выплаты семьям с детьми направили 36,9 млрд рублей с учетом средств федерального бюджета. На 2025 год уже заложили в бюджете не менее 40 млрд рублей. Я уверен, что мы с вами в уточнениях бюджета эту цифру дорастим минимум до 50 млрд рублей.

Не так давно мы ввели новую выплату для молодых мам – выплата в размере 100 тысяч рублей при рождении первого ребенка женщиной в возрасте от 18 до 25 лет. Это наше с вами совместное решение, оно направлено на то, чтобы дать возможность тем семьям, которые принимают решение о том, чтобы появился первый ребенок, в этом юном возрасте, чтобы у них была материальная основа для такого решения. Будем его наращивать.

Убрали подтверждающие документы для получения семейного капитала в размере 100 тысяч рублей при рождении третьего или последующих детей. Многодетные семьи, стоящие на очереди на получение земельного участка, теперь могут получить выплату в размере 250 тысяч рублей взамен земельного участка. Считаем это решение обоснованным, уже жизнь показывает в динамике заявок на получение такого рода меры поддержки. Она востребована, будем ее наращивать.

Каждая многодетная семья, где ребенок пошел в первый класс, в этом году получила выплату 10 тысяч рублей. Но, уважаемые коллеги, мы с вами знаем, что такое инфляция. Считаю, что все такого рода выплаты на следующий год должны быть проиндексированы в соответствии с реальной инфляцией. Мы ее будем точно знать и такого рода решение законодательно с вами примем в следующем году.

С 2025 года в регионе начнут действовать еще 3 новые меры поддержки: компенсация 50% стоимости обучения в средних учебных заведениях и вузах для одного из детей многодетной семьи; единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности студенток очной формы обучения, создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных.

В летнюю оздоровительную кампанию 2024 года за счет создания дополнительных мест отдыха в 4-х новых быстровозводимых модулях уже отдохнуло более 800 ребят. Мы приняли решение об увеличении с 2025 года числа льготных путевок на 10 тысяч поездок. Это сложное решение финансово, но оно обосновано жизнью, у нас огромный запрос. Тот хаос, который был предложен как возможность получить эту меру поддержки, должен быть «устаканен». Я знаю точно, что профильное министерство эту работу уже провело.

Увеличено финансирование по программе «Молодой семье – доступное жилье». В 2024 году в ее рамках улучшат – уже улучшили — жилищные условия 1 546 молодых семей. Для семей, выбывших из числа участников данной программы в связи с достижением 36-летнего возраста, с 1 января 2025 года за счет средств областного бюджета будет предоставляться гарантированная социальная выплата на приобретение или строительство жилья. Вы помните, это решение тоже отличается от практики других субъектов, но мы не могли поступить иначе. У нас большая очередь, и многие просто не успевали получить положенную им государством социальную меру поддержки. Ну, глупость же. Правильное решение приняли, спасибо за поддержку этого решения депутатскому корпусу, одну из таких глупостей убрали из своей жизни. Впереди их много, уважаемые коллеги, если мы так же будем подходить к решению, точно добьемся результатов.

В этом году Самарская область стала участником пилотного проекта по созданию семейных многофункциональных центров. Уже открыли первый из них в Самаре, второй откроем в Чапаевске. Также в следующем году откроем микросемейный центр в каждом муниципальном образовании.

Не забываем и о старшем поколении. Восстановили социальную справедливость – вернули выплату ветеранам труда и труженикам тыла, а это около 370 тысяч человек. Решение сложное финансово, но очень простое жизненно, его просто нужно было принять. Спасибо за поддержку.

Кроме того, с 1 января 2025 года мы отменили критерии нуждаемости при предоставлении ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы детям войны. Всего эту меру поддержки будут получать более 114 тысяч человек.

Уважаемые коллеги! Сейчас особое время, и наша важнейшая задача – комплексная поддержка участников специальной военной операции. За последний год мы значительно расширили перечень мер поддержки наших героев и членов их семей. Сейчас таких мер 44. Мы внимательно анализировали с участниками программы «Школа героев» результативность этих мер, не все из них доступны, о многих семьи участников специальной военной операции не знают. Приняли решение, что с 1 января 2025 года перестроим работу и о них будут знать все, кто может получить эти меры поддержки, а самое главное, их будет не 44, а больше.

С октября существенно увеличены региональные выплаты жителям области, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Детям и супругам участников СВО предоставляется бесплатный проезд общественным транспортом по социальной карте «Zа Победу!». Принял решение, что данная карта должна распространяться на ветеранов СВО, а также на родителей и членов семей погибших бойцов.

Успешно реализуются мероприятия по восстановлению здоровья участников СВО. Также за счет средств регионального бюджета организованы дополнительные мероприятия по их медицинской реабилитации. Осуществляется индивидуальное медицинское сопровождение участников СВО и членов их семей, бесплатное социальное обслуживание, предоставление технических средств реабилитации. Для организации медицинского сопровождения ветеранов боевых действий создан Центр «Возвращение» на базе Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн им. Олега Григорьевича Яковлева. В текущем году диспансеризацию прошли около 1000 ветеранов.

В каждом муниципалитете назначен заместитель главы по вопросам оказания помощи участникам СВО и членам их семей. Причем мы введем практику, что это будет не очередная дополнительная нагрузка на зама по строительству или зама по ЖКХ, нет. Это будет отдельная штатная должность, отдельный человек, который знает вопрос. Ярким примером является Юлия Азатовна Пономаренко, которая стала заместителем руководителя по соответствующему направлению в нашем опорном городе Новокуйбышевске, ведет эту работу активно. А являясь членом партии «Единая Россия», также имеет возможность подсказывать и помогать другим коллегам, которые сейчас на эту работу только становятся. Поэтому мной было принято решение о том, что у нас в составе членов Правительства появятся дополнительные должности, в частности, должность советника – наставника губернатора. По сути, это человек с большим опытом и заслугами, с одной стороны, а с другой — человек, который очень точно знает предмет, в котором губернатор по разным причинам не так сильно разбирается, как этот профессионал. Юлия Азатовна станет мои советником — наставником по взаимодействию с семьями участников специальной военной операции.

Принял решение, что Юрий Александрович Рожин будет работать советником — наставником, помогать мне о взаимодействии со структурами и подразделениями, которые работают на территории Самарской области, требуют особого подхода.

У нас стартовал региональный проект «Школа героев» для участников СВО, желающих приобрести знания в сфере государственного управления и менеджмента. Участниками первого потока региональной программы профессиональной переподготовки «Школа героев» стали 45 человек. Все они назначены кураторами глав муниципалитетов, членов Правительства Самарской области. Товарищ Гайко назначен моим куратором. Это новый подход в деле привлечения участников СВО к решению тех задач, которые стоят перед нашим регионом в части социально-экономического развития. Вижу за последние два месяца успешность этого подхода, будем его тиражировать во всех муниципальных образованиях.

Теперь что касается системы здравоохранения. Для жителей микрорайона «Волгарь» открыта новая поликлиника на 700 посещений в смену. Завершено строительство поликлиники в Смышляевке Волжского района на более 1000 посещений в смену. Продолжаются работы по строительству еще трех объектов в Самаре, Кинеле и Ставропольском районе. Введены 34 ФАПа и 2 врачебные амбулатории. Напомню, что мы приняли с вами решение увеличить количество и ФАПов, и медицинских объектов, которые капитально ремонтируем. Будем эти решения только расширять. С учетом дополнительно выделенных бюджетных средств капитально отремонтировано 93 объекта здравоохранения, в том числе Самарская областная клиническая станция переливания крови. Уважаемые коллеги, напоминаю, быть донором почетно — и не только крови, еще и костного мозга.

Мы увеличили на 12,5 тысяч число квот на МРТ, а также на 508 полных циклов процедуру ЭКО, что полностью покрыло потребность жителей в этой услуге. Мы надеемся, рассчитываем на то, что наши семьи будут чаще принимать решение о появлении второго, третьего, четвертого, пятого и последующих детей. Будет увеличиваться потребность – будет увеличиваться квота. Это решение также должно быть забронировано в бюджете как защищенная статья.

Принял решение о ежегодном приобретении 4 аппаратов МРТ для сокращения очередности и перемаршрутизации пациентов в государственные учреждения здравоохранения. Задача в общем — порядка 20 аппаратов, которые позволят полностью покрыть потребность. Техника дорогая, зачастую ее очень сложно в нужном качестве, характеристиках, отечественного производства привезти, поэтому последовательно мы эту задачу с вами решим. 4 аппарата в год. И замена тех аппаратов, которые уже перестали нести свою функцию, только утяжеляют систему здравоохранения, не дают возможность получать качественную услугу.

В 2024 году существенно увеличено финансирование льготного лекарственного обеспечения, особенно в направлении лечения сахарного диабета и онкологических заболеваний. Напомню, мы с вами дополнительно выделили 425 млн рублей на эти цели.

С 2025 года начнется комплексное обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи. Мы уже предусмотрели закупку не менее 50 автомобилей за счет областного бюджета. Планируем таким образом уйти от зависимости от организаций, которые передают автомобили в лизинг, обеспечить себя автомобилями, а наших водителей — профессиональной работой и хорошими зарплатами.

В части общего образования в этом году завершено строительство школы на 1100 мест в микрорайоне «Волгарь». Ведется строительство еще 3 новых школ. Товарищи депутаты, мы с вами об этом говорили, честно говоря, стыдно за работу исполнительной власти в этом направлении, также за вашу, законодательный контроль, согласование/несогласование назначения, бюджетов, все в ваших руках. Мы спасли три школы, а две нет. Две школы мы будем обязаны построить за свой бюджет, региональный, а федеральный сдать. Нас еще и оштрафуют за это. Ну, ничего – и это тоже мы переживем.

Поддержали молодых педагогов: вдвое увеличили ежемесячную выплату – с 5 до 10 тысяч рублей. В рамках развития спортивной инфраструктуры в муниципалитетах выполнено устройство 24 спортивных площадок, введен в эксплуатацию крытый футбольный манеж в Самаре. Большое спасибо коллегам в Правительстве, которые принимали в этом активное участие. Объект стоил 1,8 млрд рублей и стоял невведенным полтора года. Почему, спросите вы? Не знаю, вот пригласите к себе на комитет какой-нибудь того, кто за это отвечал, кто уже не работает в Правительстве, пока еще есть такая возможность, спросите.

Ввели поддержку муниципальных спортивных школ, это закупка спортивной экипировки, инвентаря и оборудования, обеспечение участия спортсменов в соревнованиях, организация их медицинского сопровождения. Ввели новые меры поддержки спортсменов и тренеров, у нас 176 спортсменов получили выплату за присвоение спортивного разряда или почетного звания, 74 спортсмена и тренера получили выплаты по итогам выступления на спартакиадах России. Кроме того, учредили премию Губернатора Самарской области за вклад в организацию работы в сфере физической культуры и спорта (лучший спортсмен, лучший тренер, в том числе по адаптивным видам спорта, лучший детский тренер, и впервые выделяется лучший муниципалитет). Массовый спорт, уважаемые коллеги, это наше будущее.

В сфере культуры значимым событием года стало открытие филиала Третьяковской галереи, где уже успешно проходят выставки. Говорю об этом здесь также потому, что хотел бы еще раз вспомнить про Александра Евсеевича Хинштейна, нашего представителя в Государственной Думе, руководителя комитета профильного в Государственной Думе, которого Президент назначил на очень высокую, очень ответственную, особенно в это время, миссию — работать и служить в Курской области временно исполняющим обязанности губернатора. Вы знаете, сколько Александр Евсеевич сил, упорства и терпения вложил в то, чтобы реализовать значимый проект — вот Третьяковская галерея. Я разговаривал с Министром культуры Российской Федерации Ольгой Борисовной Любимовой, она говорит: если бы не Александр Евсеевич, никогда бы этого проекта не было бы. Если бы не его методичное сопровождение на протяжении всех трех лет, внимательность к деталям, к цвету исконному, который там был, к вышке, которая там рядом стояла, чтобы сверху можно было встать и посмотреть, увидеть, что это здание-памятник на самом деле в виде серпа и молота – этого всего бы не было. Верховный Главнокомандующий принял решение – Александр Евсеевич на очень ответственном служении. Мы с ним вчера разговаривали, пользуясь случаем, передаю вам всем от него большой привет. Он сказал, что у него очень ответственное служение, он не сможет в ближайшее время приехать, но он каждого из вас помнит и не оставит те проекты, которые он здесь начал – разного рода, они все будут завершены. Цели и задачи, которые Александр Евсеевич поставил в служении, будут достигнуты.

Кроме того, мы капитально отремонтировали 10 объектов культуры, открыли 5 модельных библиотек, оснастили современным оборудованием 12 детских школ искусств, 5 музеев, Самарский академический театр оперы и балета. В муниципальный район Кошкинский приобрели автоклуб, открыли 6 кинозалов.

Безусловно, активно реагировали на запросы граждан по созданию комфортных условий для жизни. Красной линией здесь идет работа общественного транспорта и качество дорог. Проблема с общественным транспортом капиталоемкая, нужно годами финансировать. Но мы приняли это решение: последовательно за 5 лет обновим наш общественный транспорт на 95%. В 2024 году в регион поставлено 157 автобусов для работы на муниципальных и межмуниципальных маршрутах, 69 автобусов большого класса для нужд Самары. Пришли первые три трамвая трехсекционных, которые мы закупили уже в рамках нашей работы. В течение месяца они выйдут на маршруты.

В рамках обновления речного флота в Самару прибыли два малых пассажирских круизных судна. Но мы заказали еще шесть. Это первый шаг, мы будем обелять рынок перевозок как внутри региона, так и межрегиональных.

Дополнительно выделенные бюджетные средства на дороги в июне (напомню, мы с вами приняли решение, нашли дополнительно 3 млрд рублей и направили их на дороги) позволили: осуществить капремонт и ремонт около 100 км дорог местного значения; улучшить содержание дорог Самары, Тольятти и Сызрани; отремонтировать дворовые территории в Самаре, Новокуйбышевске, Отрадном, Жигулевске, Октябрьске, Кинеле, Похвистнево.

За 11 месяцев 2024 года введено в эксплуатацию около 1,8 млн квадратных метров жилья. Планируем начиная с 1 января до всех застройщиков довести новые правила работы, очень простые, которые в корне имеют строительство социальной инфраструктуры, качественное жилье, приоритет доступности в ущерб личной выгоде. Пригласим в регион девелоперов строить качественное жилье тогда, когда это позволит экономика. Пока экономика не позволяет, но мы правила так переделаем, чтобы всем было удобно и комфортно. Людям – покупать доступное качественное жилье, а застройщикам – строить.

В 2024 году приобретено рекордное количество жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 1 331 квартира. Этого недостаточно, чтобы решить проблему и наполовину, но, коллеги, это очередной шаг, их будет больше, с тем чтобы мы задачу решили кардинально. Ставлю задачу Правительству – решить полностью проблему с очередностью в течение пяти лет. За три года если успеем — хорошо, но экономика пока не дает оптимизма с точки зрения дополнительных доходов бюджета.

До конца года планируется полностью расселить граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в 2017 году. Казалось бы, где здесь достижение – это 8 лет назад, и за 8 лет ветхий фонд сформировался в большем объеме, другой. Но, уважаемые коллеги, не завершили мы тогда – ни в 2018, ни в 2019, и в 2020, ни в 2021, ни в 2022, ни в 2023. Ни в 2024. Ну что ж, завершим в 2025. И перейдем к тому, чтобы решать проблему опережающими темпами уже по новому фонду. Если федеральных программ не будет, мы все равно будем это делать. Есть программа КРТ, есть программа взаимодействия с застройщиками, есть разные механизмы, и здесь членам Правительства будет поставлена жесткая принципиальная задача проблему решать.

Мы благоустроили 122 общественные и 239 дворовых территорий. Также в регионе реализованы три проекта победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Мы обсуждали с Анастасией Сорокиной, куратором урбанистического направления, насколько это большое достижение — три победы. Для такого региона, как наш, достойная цифра была бы, например, 13. В лучшие года, если бы мы так хорошо работали, было бы 30 неплохо. Три – это для одного города. А у нас целая Самарская область. Но у нас есть предложения, мы их сегодня тоже отчасти доведем.

Для комфортного проживания населения в многоквартирных домах заменены 148 лифтов. Я уже сказал об этом, 7 тысяч лифтов необходимо заменить. Локализовано производство отечественное будет на территории Самарской области в особой экономической зоне. Будем у себя покупать доступные и качественные отечественные лифты.

Для обеспечения граждан качественной питьевой водой завершаются работы на 6 объектах системы водоснабжения. В целях оздоровления Волги мы ввели в эксплуатацию 2 объекта канализационно-очистных сооружений, завершили строительно-монтажные работы по 3 объектам. Когда мы так говорим, это значит, что мы не реализовали полностью мероприятия нацпроекта. Это тоже вопрос, который мы последние полгода обсуждали с коллегами в правительстве, законодателями, а также с представителями правоохранительных органов. Здесь, к сожалению, тоже три-четыре года переноса сроков. Не сданы объекты. Раньше говорили – перенесем. Мы – запрещаем себе переносить вправо любые сроки, цели, которые мы себе ставим. Я попросил, чтобы мы ввели законодательно формат «указ губернатора». Те цели, которые мы себе поставим в этих указах на следующий год, например, переносить будет нельзя. В этих указах будет сформулировано достаточно четко, как в боевом листке: цель, ресурсы, ответственный. Не справился – переходишь на другую работу. Не справился и сорвал объект, сдал деньги – буду просить коллег в правоохранительных органах дать должную оценку.

В объемной экологической проблематике одной из наиболее болевых точек является обращение с мусором, твердыми коммунальными отходами. Мы приняли очень ответственное решение. У любой проблемы есть фамилия, имя, отчество. Так вот, у поражения или проблемы, связанной с плохой реализацией мусорной реформы, будет фамилия, имя, отчество – Федорищев Вячеслав Андреевич. Я принял это решение полгода назад, проанализировал обстановку, кто и как управлял сферой обращения с твердыми коммунальными отходами. И за каждое дальнейшее решение также отвечаю я. Здесь, уважаемые коллеги, уж простите меня все, кто принимал участие в этом бизнесе и до сих пор в логистических компаниях участвует, здесь вообще не будет никаких компромиссов, никак. Я специально иногда обостряю, иногда некоторые вещи, которые не принято говорить с этой высокой трибуны, в Думе областной, я говорю специально, чтобы проблему зафиксировать так ярко, чтобы никто с нее не мог «съехать».

Ну, управлял господин Милеев этим бизнесом – теперь он им не управляет, потому что региональный государственный оператор создан. Мы все задачи, которые поставили перед собой, которые нам поставили жители по наведению порядка в сфере ТКО, последовательно выполним. Будут контейнерные площадки, современные, чистые, правильные. Не будет вонять во дворах, потому что будет вывозиться мусор. Не будет беспорядка вокруг подъездов. Не будут собаки растаскивать мусор по нашим деревням и селам. Будет у нас переработка. Причем такая, которая позволит фракции мусора ценные отделять, перерабатывать, а потом продавать, а если это региональный государственный оператор, то для последующего использования в социальных целях. Уважаемые коллеги, мы будем с вами это делать. И да, не будет Александр Владиленович работать в «Единой России», но это будет потом, в 2025 году. В партии, я имею в виду, в нашем региональном отделении.

Уважаемые коллеги! Как я сказал ранее, помимо решения злободневных вопросов, мы продолжали работать над наращиванием экономического потенциала региона, усилением его технологического суверенитета. В 2024 году экономика Самарской области продолжает устойчивое развитие, несмотря на усиление санкционного давления и нестабильность на геополитической арене. За год объем валового регионального продукта, по оценке консервативной, может превысить 3,1 трлн рублей и увеличиться в сопоставимых ценах на 4,5% к уровню 2023 года. Про ВРП мы с вами знаем, коллеги. И самое главное здесь краеугольная оценка всего, что мы делаем, это вклад ВРП региона в ВРП страны. Лучше показателя не придумаешь. Мы были частью страны на 3% в 2020 году как Самарская область. По разным оценкам, где-то 5% мы занимали в Советском Союзе. Сейчас мы занимаем в доле ВРП 1,7%. Почему так произошло, сегодня будем анализировать вместе с многоуважаемым предшественником господином Титовым в рамках прямого эфира на канале «Губерния». Будем разбирать подробно текущие тенденции.

Индекс промышленного производства за январь-ноябрь составил 106,5%, в том числе в обработке – 109,9%. Это очень важно, это показатель того, что пока что промышленность растет. Как руководитель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность», докладываю, что тенденция тревожная. При неизменности макроэкономической политики, в частности монетарной, мы видим тенденции к приостановке работы ключевых предприятий автомобильной промышленности, станкостроительной и некоторых предприятий кооперации ОПК в стране. Как губернатор Самарской области вижу такие тенденции в регионе. Поэтому здесь фокус внимания очень пристальный.

Из регионального фонда развития промышленности предоставлено 24 займа более чем на 716 млн рублей. Капитализация фонда в конец года составит уже более 1,4 млрд рублей (это 5 место в ПФО, 13 место в России).

Нынешние институты развития требуют существенного обновления. Поэтому было мною было принято решение об объединении всех институтов развития в один зонт на базе Корпорации развития Самарской области. Знаю, там работа ведется, скоро посмотрим на первые результаты в части новых инвестпроектов.

На фоне высокого роста производства и высокого кадрового спроса официальная безработица сократилась до рекордно низких отметок. Это 0,3%. С одной стороны, это хороший показатель. С другой стороны, у нас жесточайший дефицит кадров везде: в любой отрасли промышленности, в сельском хозяйстве, в больницах, в школах, на государственной гражданской службе, федеральной, региональной и муниципальной. Будем его преодолевать последовательно.

Сельское хозяйство. Несмотря на неблагоприятные агроклиматические условия, валовой сбор зерновых культур составил более 1,7 млн тонн за этот год, сохранив высокий уровень прошлого года и будет только повышаться в этом. Экспорт продукции аграриев в натуральном выражении вырос на 16,3%, превысил уровень аналогичного периода прошлого года. Это заработок сельхозпредприятий, это важно, в условиях сокращающихся возможностей бюджета по поддержке экономическая эффективность сельского хозяйства должна повышаться. Наша задача в регионе – сделать так, чтобы бизнес (а это бизнес) стал успешнее, и коллеги видели возможность для самостоятельного развития в случае, если будет принято решение о сокращении тех или иных мер поддержки на федеральном или региональном уровне отрасли сельского хозяйства. Теперь необходимо переходить на рельсы самодостаточного развития, это цель, которую мы ставим перед отраслью на ближайшие года помимо высоких показателей и повышения устойчивой продовольственной безопасности.

Инвестиции растут. За январь-сентябрь они составили более 317 млрд рублей – это больше на 25 млрд рублей, чем в прошлом году за соответствующий период. В целом за год инвестиции превысят 570 млрд рублей и даже больше, статистика будет чуть позже. Это всего лишь говорит о том, что у нас появляются новые производства, новые рабочие места высокооплачиваемые. Кадры нужны. Чтобы на эти предприятия приходили кадры. Чтобы мы не внутри себя перегоняли за бОльшие деньги, иногда уже перегревая немножко рынок труда. Нет, нужны кадры. Поэтому система СПО, система дополнительного образования, корпоративные университеты – это приоритет работы экономического блока на ближайшие, можно сказать, года.

Активно развивается особая экономическая зона «Тольятти». Приняли решение о развитии третьей очереди площадки, будем сами строить объекты, для того чтобы малые предприятия заходили в готовые помещения и создавали высокую добавленную стоимость. Государство никогда не сможет вести высокотехнологичный бизнес, а вот создать инфраструктуру, чтобы он развивался, мы в состоянии и вправе. Будем делать.

В моногородах продолжают функционировать территории опережающего развития. Используя преференции ТОР, в Тольятти и Чапаевске реализуют проекты 78 резидентов. Запущено более 60 производств, дополнительно создано свыше 13 тысяч рабочих мест, вложено 41 млрд рублей инвестиций. ТОР оправдывает себя как федеральный инструмент и как инструмент по поддержке моногородов нашего региона. Скажу честно, задачей 2025 года вижу сохранение стабильности моногорода Тольятти. Я уже сказал, что мы видим тенденции в промышленности, знаем, как эти тенденции сейчас преломляются на автомобильный рынок гражданский, знаем, что команда АВТОВАЗа под руководством Соколова Максима Юрьевича предпринимает по-настоящему качественные грамотные усилия, чтобы предприятие всегда было стабильным. Вместе с тем, как губернатор региона, где есть моногород Тольятти, в котором трудится 40 тысяч жителей, а в кооперации еще порядка 25 тысяч, вижу риски. Буду о них смело говорить тем, кто принимает решения в отрасли, в государственном бизнесе, буду требовать стабильности на предприятии для наших жителей, считаю это необходимым.

Вместе с тем, демонстрируют устойчивый рост показатели развития предпринимательского сектора. За 11 месяцев 2024 года зарегистрировано около 24 тысяч новых субъектов МСП. Малый и средний бизнес всегда являлся той подушкой безопасности, которая позволяла людям талантливым и креативным в случае наступления сложных экономических времен свои знания применять в благородной экономической плоскости. У нас есть разные точки зрения в обществе до сих пор о роли и месте предпринимательства. Мы знаем, что многие отрасли экономики огосударствляются, на смену частному бизнесу приходит государственный. В Самарской области четко эти правила игры, если можно назвать игрой развитие нашего социально-экономического ландшафта, определим. Есть бизнесы социальные, которые требуют абсолютно государственного подхода, они станут такими, даже если сейчас ими не являются. В частный бизнес мы никогда не пойдем. И, к примеру, здесь малый и средний бизнес будем поддерживать так, чтобы все талантливые люди могли получить возможность создавать такую добавленную стоимость.

Финансовые индикаторы, если говорить завершая, также имеют положительную динамику. Наши планы по доходам, которые мы в очередном уточнении бюджета завышали, исполнены примерно на 103% уже, может быть, будет 104% по концу года. Есть задел, есть экономическая подушка безопасности, а значит, мы можем принимать смелые решения.

В текущем году меры поддержки были дополнены грантами для креативных индустрий. В целях обеспечения субъектов МСП льготными финансовыми продуктами по ставкам, не зависящим от ключевой ставки ЦБ, докапитализирован Гарантийный фонд на сумму порядка 250 млн рублей.

Развивается туризм. Не так активно, как хотелось бы, поэтому будем усиливать. Муниципалитетам уделили в этом год особое внимание, я очень рад, что у нас команда сформировалась достаточно большая, активная. Очень рад, что наши ключевые города обрели своих руководителей. Мы ставим себе цель в рамках большой работы по формированию корпоративного университета, кадровых резервов сформировать эффективный кадровый резерв гражданской муниципальной службы. В целом хотим вернуть престиж профессии государственного служащего — регионального, муниципального. Ну, давайте констатировать, что это очень непрестижно сейчас. Молодые люди не стремятся к нам на работу. Это на самом деле такой показатель, который можно эмоционально зафиксировать, и мы будем это менять. Показывать, что на этой работе можно менять жизнь к лучшему. Показывать престиж этой профессии тем, что смелые инициативы пусть даже молодых или даже самых взрослых по возрасту, но при этом молодых душой людей будут поддержаны и реализовываться в жизнь у себя дома в селе, во дворе, в муниципальном образовании, в отрасли. Будем повышать престиж профессии, выравнивая зарплату. Немодная тема — говорить губернатору о том, что он будет повышать зарплату госслужащих. Уважаемые коллеги, не буду скрывать – буду повышать. Чтобы в отрасли, где работают люди, получающие выше среднерыночной зарплату, кураторами работали люди, которые по компетенциям им соответствуют и которые не будут ориентироваться на то, куда бы им перейти, чтобы свою многодетную семью содержать.

Уважаемые коллеги, я обозначил только основные результаты работы. Это результаты работы каждого из вас, каждого присутствующего в зале. Каждого нашего сотрудника, каждого жителя Самарской области, который внес свои идеи, инициативы, участвовал в написании программы развития, звонил на горячую линию, приходил в прямые эфиры, писал мне личные смски. Это результат каждого. Это, если давать совокупную оценку — у меня есть такое право, достаточно хорошая работа, на разных участках она характеризуется либо достаточно успешной, либо в итоге еще требуется придать усиления. Мы завершаем сегодня усиление кадрового потенциала Правительства. Запрещаем себе внутри команды Правительства, муниципальных образований говорить о том, как все несчастно, потому что какие-то обстоятельства на нас могут повлиять. Мы запрещаем себе вспоминать какие-то истории из прошлого, которые были хорошие – просто потому, что нужно думать о настоящем и будущем, в настоящем и будущем видеть хорошие истории. Запрещаем себе жалеть себя, жалеть своих коллег там, где это не требуется. Мы обязаны беречь друг друга в коллективах. У нас очень большая команда Правительства, муниципальных образований. Я знаю, что команда всех федеральных министерств также настроена на работу созидательную, благополучную. Ориентир на эффективность, порядочность, и давайте не забывать о самом главном — добрососедстве, взаимопомощи и любви. Потому что преодолевалось многое здравым смыслом, добрососедством и любовью.